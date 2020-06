Zynga bestätigt: Google ist Anteilseigner

Nun ist es offiziell: Google gehört zu den Investoren des boomenden Spieleanbieters Zynga. Das geht aus Unterlagen des Startups für die US-Börsenaufsicht SEC hervor, über die das Technologie-Blog All Things D vom „ Wall Street Journal“ am späten Montag berichtete. Bislang hatten die Unternehmen eine solche Beteiligung nicht bestätigt. Zynga, Anbieter von Spielen wie „Cityville“ oder „Farmville“, will an die Börse gehen und dabei mindestens eine Milliarde Dollar einnehmen.

Wie groß der Anteil ist, geht aus den Unterlagen nicht hervor. Google steht aber an der Spitze einer langen Liste, auf der unter anderem auch der Investor Peter Thiel und LinkedIn-Gründer Reid Hoffman erwähnt sind. Das Technologie-Blog Techcrunch hatte im vergangenen Jahr berichtet, dass Google mehr als 100 Millionen Dollar in das Startup gesteckt habe.