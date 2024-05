Apple Watch Ultra 3 soll dieses Jahr kommen, mit großem “Aber”

Schon seit längerer Zeit wird darüber spekuliert, ob es heuer einen Nachfolger für die Apple Watch Ultra 2 geben wird. Viele aufmerksame Beobachter*innen hielten ein neues Modell für eher unwahrscheinlich. Die letzte Version der Super-Smartwatch aus dem Hause Apple wurde erst im vergangenen Jahr vorgestellt.

➤ Mehr lesen: Apple bringt neue Gestensteuerung per watchOS-Update

Nun wandte sich überraschend der Apple-Experte Ming-Chi Kuo an die Plattform MacRumors. Entgegen früheren Behauptungen ist er mittlerweile der Ansicht, dass wahrscheinlich im September 2024 eine Neuauflage der Apple Watch Ultra kommen wird. Wer ein Gerät mit vielen Hardware-Updates erwartet, könnte allerdings enttäuscht sein. Denn laut Kuo dürfte es „fast keine“ geben.

Apple hat auch SE- und Series-9-Nachfolger in petto

Neben einer Apple Watch Ultra 3 könnten wir heuer auch noch eine neue Apple Watch SE sehen. Vorausgesetzt, Apple hält sein typisches 2-Jahres-Intervall ein. So sagte der Apple-Experte Mark Gurman von Bloomberg schon vor einigen Monaten, dass 2024 oder 2025 ein Nachfolgemodell für die Apple Watch Series 9 auf den Markt kommen soll.

Das neue Gerät soll aber als Apple Watch X gebrandet werden - in Anlehnung an das iPhone X, das 2017 anlässlich dessen 10-jährigen Geburtstages auf dem Markt kam. Denn heuer feiert auch die Apple-Smartwatch ihr 10-jähriges Jubiläum – im September 2014 wurde sie erstmalig präsentiert, ein Jahr später kam sie in die Shops.

➤ Mehr lesen: Diese Produkte wird Apple nächstes Jahr vorstellen

Der Nachfolger für die Apple Watch Series 9 soll neue Funktionen haben: Die Uhr soll den Blutdruck messen und Schlafapnoe erkennen können. Damit würde ihr Funktionsumfang deutlich über dem der aktuellen Apple Watch Ultra 2 liegen.