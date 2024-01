Verkaufsverbot für Apple Watch: Umstrittene Funktion abgedreht

Der Patentstreit um eine zentrale Funktion der Apple Watch geht in die nächste Runde. Apple wollte ein Verkaufsverbot hinauszögern, ist damit aber vor einem Gericht gescheitert. Daraufhin kündigte Apple an, die umstrittene Blutsauerstoff-Messung aus seinen beiden Uhren zu entfernen.

Patentstreit vor Gericht

Die Probleme von Apple sind die Folge eines verlorenen Patentverfahrens. Die amerikanische Medizintechnik-Firma Masimo erwirkte einen US-Importstopp für neue Modelle der Apple Watch. Masimo wirft Apple vor, in den Uhren eine von ihr patentierte Technologie zur Messung des Sauerstoffgehalts ohne Lizenz einzusetzen.

Die US-Zollbehörde akzeptierte jüngst die Abschaltung der Funktion als Lösung. Apple will weiterhin keine Patentvereinbarung mit Masimo abschließen und setzt auf einen Sieg im Berufungsverfahren. Die Apple-Uhren werden - wie die weitaus meiste Elektronik - in Asien gefertigt. Ein US-Importstopp würde Apple die Möglichkeit nehmen, die Geräte im Heimatmarkt zu verkaufen.

Der Finanzdienst Bloomberg berichtete diese Woche, Apple verschicke bereits modifizierte Versionen der aktuellen Modelle Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 ohne die umstrittene Funktion an US-Geschäfte des Konzerns. Auf den Verkauf in anderen Ländern hat der Streit keinen Einfluss. Auch in bereits verkauften Geräten in den USA darf die Funktion weiter genutzt werden.