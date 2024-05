Krypto-Kurse stürzen ab: Bitcoin verliert stark an Wert

Der Bitcoin hat gegenüber seinem Höchststand im März fast ein Viertel an Wert verloren.

Die Kurse der Kryptowährungen sind im Laufe der letzten 2 Tage stark eingebrochen. Der Wert des Bitcoin sackte in den vergangenen Stunden zeitweise auf unter 56.600 Dollar ab. Am Dienstag hatte er noch 64.000 Dollar gekostet. Seit dem Höchststand von fast 74.000 Dollar Mitte März hat die größte und älteste Kryptowährung rund 24 Prozent an Wert verloren.

In Schatten des Bitcoin verloren auch andere Kryptowährungen an Wert. Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum rutschte auf 2.800 Dollar. Ende April stand Ethereum noch bei 3.340 Dollar. Somit hat die Kryptowährung in wenigen Tagen mehr als 16 Prozent eingebüßt.

