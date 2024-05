Apple gibt zu, dass manche iPhone-Wecker nicht funktionieren

Gegenüber dem Wall Street Journal bestätigte Apple nun, dass der Fehler bekannt ist. An einer Lösung werde gearbeitet.

Seit Monaten beklagen sich zahlreiche Apple-Nutzer*innen, dass auf ihre iPhone-Wecker seit dem Release von iOS 17 kein Verlass mehr ist. Die Handys zeigen den Wecker nur auf dem Bildschirm an, Ton wird jedoch keiner abgespielt. Nun hat sich Apple zum ersten Mal öffentlich zu dem Problem geäußert und den Fehler gegenüber der Journalistin Joanna Stern vom Wall Street Journal zugegeben.

➤ Mehr lesen: iPhone-Wecker funktioniert nicht? Das ist zu tun

Bereits in der Vergangenheit fanden iOS-Nutzer*innen heraus, dass es vermutlich an der Option "Aufmerksamkeitssensible Funktionen" liegen dürfte. Viele schlugen deshalb vor, die Funktion einfach abzudrehen. Sie ist in den Einstellungen unter "Face ID & Code" zu finden.