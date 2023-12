iPhone-Wecker funktioniert nicht? Das ist zu tun

In letzter Zeit fällt immer wieder der iPhone-Wecker aus, berichtet Curved. Das iPhone spielt dann keinen Ton ab, sondern zeigt den Wecker nur am Bildschirm an. Der Wecker-Ausfall passiert derzeit bei mehreren Modellen. Es dürfte sich deshalb um ein iOS-Problem handeln, das mit dem letzten Versions-Update auf iOS 17.2 entstanden ist. Bei älteren Versionen funktioniert der Wecker weiterhin problemlos.

Das könnt ihr tun

Offenbar fällt der Wecker nicht jedes Mal aus. Deshalb raten Reddit-Nutzer*innen, die das Problem kennen, zum Einstellen von mehreren Weckern hintereinander.

Andere empfehlen, eine bestimmte Einstellung zu deaktivieren, Grund für den Ausfall sein könnte: Unter Menü – Einstellungen findet man im Unterpunkt „Face ID & Code“ die „Aufmerksamkeitssensiblen Funktionen“, die abgedreht werden sollten.

Diese Funktion macht bei iPhones mit Face ID z.B. Hinweis-Töne leiser, wenn man sich nah am Handy befindet. Wenn das iPhone die Nähe des Körpers erkennt, während man noch schläft, könnte das iPhone die Situation falsch deuten und einfach den Wecker abdrehen.

Wieder andere empfehlen von einem selbst hinzugefügten Klingelton zu einem Apple-Standard-Ton zu wechseln oder die Schlafplan-Funktion zu verwenden. Sie soll zuverlässiger funktionieren als die anderen Wecker.