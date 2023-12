5 beste Pokemon Go Spoofers iOS

06.12.2023

Pokémon Go ist ein Spiel, das die Spieler eigentlich an die frische Luft ziehen sollte, um möglichst viele kleine Monster zu fangen und sich mit anderen Spielern auszutauschen. Doch manchmal möchte man einfach gemütlich von zu Hause spielen, ohne sich nach draußen bewegen zu müssen.

Hier kommen Spoofer ins Spiel, die Ihnen dabei Abhilfe schaffen. Dieser Beitrag stellt einmal die fünf besten Pokémon Go iOS Spoof Programme vor, die Sie dafür nutzen können. So können Sie überall sein - und das einfach von Ihrem Schreibtisch aus.

Nr.1 Tenorshare iAnyGo [Ohne Jailbreak] Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Pokemon Go Spoof sind, ist Tenorshare iAnyGo Ihre beste Wahl. Der Anbieter bietet ein tolles Rundumpaket für Pokémon Go Spoofer iOS, mit denen Sie ganz bequem Ihren Standort ändern können. Noch dazu ist kein Jailbreak nötig, Sie können das Programm also ganz ohne Eingriff in Ihre PC-Software nutzen. 1. Laden Sie sich iAnyGo von Tenorshare auf Ihren PC herunter und installieren Sie das Programm nach Anweisungen. Danach können Sie es ganz einfach starten.

2. Schließen Sie danach Ihr iOS-Handy via USB an den PC an. Es sollte direkt vom Programm erkannt werden, wenn Sie dieses weiterhin offen haben. Befolgen Sie die angegebenen Schritte, um mit iAnyGo auf Ihr Smartphone zuzugreifen.

3. Danach können Sie den Standort nach Belieben ändern. Geben Sie dafür einfach die gewünschten Koordinaten ein, die in Pokémon Go angezeigt werden sollen und schon sind Sie virtuell unterwegs.

Herunterladen Klicken Sie hier, um Tenorshare iAnyGo herunterzuladen: Für Win: Herunterladen Für Mac: Herunterladen Vorteile Kein Jailbreak für Pokémon Go Spoofer iOS nötig

Einfaches Plug&Play mit dem eigenen Smartphone am PC

Kompatibel bis iOS 17 und alle anderen Versionen

Eigene Routen mithilfe von GPX-Dateien planen

Speichert bereits besuchte Orte für später

Nr.2: iAnyGo iOS App [Ohne Jailbreak] iAnyGo lässt sich auch direkt auf dem iPhone/ iPad als App installieren und funktioniert dabei ähnlich wie sein großer Bruder. Somit lässt sich die eigene Position im Spiel ganz einfach anpassen, ohne sich dafür selbst bewegen zu müssen. Hier ist kein Jailbreak nötig.

Auf der offiziellen Tenorshare Website finden Sie entsprechende Vorgaben zur Installation. iAnyGo iOS App funktioniert für alle Spiele, die Ihre Position abfragen, einschließlich Monster Hunter Now. Vorteile Dasselbe Angebot wie bei dem PC-Programm

Einfach zu verwenden

Kein Jailbreak

Nr.3: iPoGo [Jailbreak anfordern] Eine Alternative wäre das Programm iPoGo, das einfach zu installieren und zu benutzen ist. Hier ist zwar ein Jailbreak notwendig, aber danach ist die Bedienung spielend leicht. Sobald Sie Ihren Standort mithilfe der Pokémon Go Spoof iOS App geändert haben, können Sie ganz einfach spielen und müssen nicht mehr nach draußen gehen.

Herunterladen Zuerst müssen Sie dafür sorgen, dass Sie Ihr Smartphone jailbreaken können. iPoGo bietet hier eine Reihe an verschiedenen Möglichkeiten an, die Sie auf deren Homepage nachlesen können. Diese gelten für iOS Versionen über 14, ab iOS16 muss zusätzlich der Entwicklermodus benutzt werden. Jailbreak Programme für iPoGo: Signulous

Sideloadly Danach laden Sie sich die API von iPoGo herunter. Mithilfe von iTunes und der Apple ID lässt sich dann das eigene Smartphone mit dem PC verbinden. Ziehen Sie die API in das Jailbreak-Programm, geben Sie Ihre Apple ID ein und beenden Sie damit die Installation. Zuletzt müssen Sie in den Einstellungen > Allgemein > Geräteverwaltung > Der App vertrauen zu öffnen einstellen. Vorteile Kostenlose Version verfügbar

Lässt sich vergleichsweise einfach einrichten

Auto Catch/Spin einrichten

Spawn Booster für mehr Pokémon

Nr.4: Pokémon Go ++ [Jailbreak anfordern] Auch Pokémon Go ++ erlaubt es Ihnen, einfach und ohne sich zu bewegen, von Zuhause aus kleine Taschenmonster zu fangen. Unter Pokémon Go iOS Spoofs ist das Programm äußerst beliebt und kommt daher mit einigen praktischen Funktionen daher. Ein Jailbreak ist wieder nötig, um Pokémon Go ++ zum Laufen zu bekommen. Dabei handelt es sich um eine abgewandelte Version des eigentlichen Spiels, die auf dem Gerät installiert werden muss. Herunterladen Das Gerät muss vorher schon mit einem Jailbreak versehen werden. Suchen Sie dann auf der Website https://tweakcity.co/ nach der App und laden Sie es auf Ihrem Smartphone mit dem Safari-Browser herunter. Von dort aus können Sie der angegebenen Installation folgen. Vorher müssen Sie sicherstellen, dass Sie die normale Pokémon Go App deinstalliert haben, um den Spoofer für Pokémon Go iOS zu installieren.

Vorteile Bewegung/Teleportieren durch Tippen möglich

Geschwindigkeit erhöhen

Joystick-Funktion

Fangen von Pokémon wird deutlich vereinfacht

Nr.5: Tutu Pokémon Go [Ohne Jailbreak] Die TutuApp für Pokémon Go erkennen Sie an dem niedlichen Hasen, der die App ziert. Auch sie ist eine beliebte App für Pokémon Go iOS Spoofs und lässt sich relativ einfach installieren. Mittlerweile ist bei dieser App auch kein Jailbreak mehr nötig, um sie zu installieren. Tutu ist sozusagen eine modifizierte Version von Pokémon Go und erlaubt verschiedene Einstellungen, die sonst nicht möglich sind.

Herunterladen Folgen Sie zuerst der Installation der eigentlichen TutuApp auf Ihrem iOS Gerät. Dabei handelt es sich um eine .plist Datei, die entsprechend installiert werden muss. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone der App vertraut, was Sie in den Einstellungen anpassen können. In der App können Sie dann Pokémon Go herunterladen und installieren. https://tutuapp.fyi/pokemon-go/

Vorteile Einfache Installation

Kein Jailbreak mehr nötig

Verbessertes Spielerlebnis mit vielen Einstellungsmöglichkeiten

Häufig gestellte Fragen zu Pokémon Go Spoofer iOS 1. Wie kann man Pokémon Go Spoofer iOS verwenden, ohne gesperrt zu werden? Wer Spoofer für Pokémon Go iOS nutzt, der muss damit rechnen, dass sein offizieller Account gesperrt werden kann. Dieses Risiko besteht immer, egal, wie sicher Sie sich fühlen. Immerhin handelt es sich hierbei um einen direkten Eingriff in das Spiel, teilweise auch um veränderte Versionen der eigentlichen Datei. Nutzen Sie am besten einen zweiten Account, wenn Sie eine der Pokémon Go iOS Spoof testen wollen. Ähnliche Artikel: Wie man das Pokemon Go Softban im Jahr 2023 vermeiden kann 2. Ist der Pokémon Go Spoofer iOS sicher? Die meisten Programme sind sicher, solange Sie keinen Zugriff auf persönliche Daten zulassen. Am besten sind Programme wie iAnyGo, die kein Jailbreak benötigen und sich direkt verwenden lassen. Somit ist Ihr Smartphone am besten geschützt.