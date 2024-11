8. Smarte Soundbar: Kinogefühl auf der eigenen Couch

Die Sonos Ray bietet präzisen Sound, kristallklare Dialoge und satten Bass, der Ihr TV-, Musik- und Gaming-Erlebnis auf ein neues Level hebt. Dank Trueplay passt sich der Klang perfekt an Ihren Raum an, während der Echo Dot Gen. 5 mit Amazon Alexa Ihre smarte Steuerung übernimmt. Steuern Sie Geräte, stellen Sie Fragen oder genießen Sie Ihre Lieblingsmusik in bester Qualität – einfach per Sprachbefehl. Mit Matter-Controller-Unterstützung und einer intuitiven Smartphone-App ist das Set vielseitig und zukunftssicher. Smarter Sound für Ihr Zuhause!