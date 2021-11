CleanMyMac unter der Lupe: Was kann der Mac-Cleaner wirklich?

Das berühmte Aufräumprogramm für den Mac wurde dieses Jahr auf den M1-Chip optimiert und unterstützt jetzt vor allem beim Update auf macOS Monterey. Was kann der Cleaner wirklich? Wir sehen uns die Features an und haben den Alltagstest gemacht.

Mac-Cleaner gibt es viele. Wirklich empfehlen kann man indessen wenige. CleanMyMac gehört dazu, sogar Apple selber führt das Programm regelmäßig in den Bestenlisten im Mac App Store auf. Erst unlängst wurde CleanMyMac in die Liste der empfehlenswerten Programme für den M1 aufgenommen. Auch die Nutzerbewertungen im App Store und auf Trustpilot sind so gut wie nie. Was also kann das Tool wirklich?