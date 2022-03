Das Huawei nova 9 SE: Das Kamerawunder für die junge Generation

28.03.2022

Das Huawei nova 9 SE verspricht eine 108 MP Kamera, einen leistungsstarken Akku mit Schnellladefunktion und ein unverkennbares Design.

Jung und dynamisch - das neue Huawei nova 9 SE. Es soll das perfekte Smartphone für die junge Generation verkörpern und mit seiner hochauflösenden Kamera, dem stilsicheren Design und der leistungsstarken Technik allen Wünschen gerecht werden. Wenn euer Interesse geweckt ist, seid ihr hier genau richtig!

Die Kamera, die überzeugt Das Herzstück des Huawei nova 9 SE ist das 108 MP Vierfachkamera, das eine 108 MP Hauptkamera, ein 8 MP Ultraweitwinkelobjektiv, eine 2 MP Tiefenkamera und ein 2 MP Makroobjektiv umfasst. 108MP Ultra-High-Definition Hauptkamera auf der Außenseite hat das typische Star Orbit Ring-Kameradesign der Huawei nova Serie. Mit einer Auflösung von 12000 x 9000 hat sie mehr Pixel als je bei einem anderen Huawei Smartphone zuvor. Ob Landschaften, Porträts oder Architektur – das Huawei nova 9 SE fängt genau das ein, was man sieht. Und selbst beim Zoomen erkennt man keinen Verlust der Qualität. Und zwar nicht nur, wenn das Foto bereits geschossen wurde. Auch direkt im Kameramodus funktioniert die Zoom-Funktion wie eine Lupe – oder Brille – und man kann weit entfernte Objekte problemlos heranzoomen und genauer betrachten. Zum Beispiel die Schrift von Kleingedrucktem oder ein weit entferntes Straßenschild.

Auch die Innenkamera kann sich sehen lassen, denn das Huawei nova 9 SE ist mit einer 16 MP Weitwinkel-Kamera ausgestattet. Standardmäßig nimmt die Kamera mit einem Sichtfeld von 78 Grad auf, was für Aufnahmen der Landschaft oder Gruppenfotos nicht unbedingt ideal ist. Allerdings erhöht das Huawei nova 9 SE das Sichtfeld automatisch auf 90 Grad, wenn man vom Hochformat ins Querformat wechselt. Besonders hilfreich ist das bei Gruppenfotos, denn so kommen garantiert alle aufs Bild.

Qualitative Fotos bei Nacht und bei Tag Dank der sogenannten 4-in-1-Pixelbinning-Technologie bietet das Huawei nova 9 SE hervorragende Fotofunktionen für wenig Licht. Die Super Night Shot-Funktion kann menschliche Gesichter genau erkennen und den Hintergrund anpassen, ohne, dass das Foto das typische Bildrauschen annimmt - perfekt für dunkle Lokale oder Fotos bei Nacht. Das Huawei nova 9 SE ist mit einem 1/1,52-Zoll großen Sensor ausgestattet, der eine hervorragende Auflösung und Lichtempfindlichkeit bietet. In hellen Umgebungen kann der Hochpixelmodus manuell aktiviert werden, um hochauflösende Bilder aufzunehmen. Bei schlechten Lichtverhältnissen kombiniert die Pixel 9-in-1-Technologie des Smartphones die Daten von Pixelblöcken zu einem ultragroßen Pixel, um die Bildhelligkeit zu erhöhen. Größere Pixel fangen mehr Licht ein, was zu weniger Rauschen und einer höheren Bildqualität führt. So sind selbst dunkle Fotos super scharf.

© HUAWEI

Aber das ist noch nicht alles: Das Huawei nova 9 SE hat noch weitere Kameras auf Lager. Die 8-MP-Ultraweitwinkelkamera bietet ein super breites Sichtfeld. So gelingen Landschaftsaufnahmen perfekt. Wer sich lieber auf die mikroskopische Welt von Flora und Fauna konzentrieren möchte, kann mit dem 2 MP Makroobjektiv jedes Detail einfangen. Und schließlich kann die Tiefenkamera verwendet werden, um Bilder mit einem Bokeh-Effekt zu erstellen. Mit ihm kann bei einem Bild den Eindruck von Bewegung erwecken, in dem er den Hintergrund leicht verschwimmen lässt. Durch die AI-Verschlusstechnologie können Fotos aber in der Bewegung aufgenommen werden, ohne, dass sie verschwimmen. Das liefert immer ein klares Standbild, egal ob während einer Zugfahrt, beim Laufen oder Radfahren.

Unterhaltsame Funktionen für Videos Wie schon das Huawei nova 9 unterstützt auch das Huawei nova 9 SE die kontinuierliche Front- und Rückaufnahme, mit der man nahtlos aus den beiden Kameras filmen und das Material als eine einzige Datei speichern kann. Außerdem kann man gleichzeitig eine gezoomte und eine Ultraweitwinkel-Aufnahme machen. Nimmt man also ein Video auf, kann man auf einer Hälfte des Bildschirmes die Aufnahme der Frontkamera abbilden und auf der anderen Hälfte die Aufnahme der Außenkamera. Besonders spannend sieht das zum Beispiel bei einer Geburtstagsparty aus. Da kann man gleichzeitig das Geburtstagskind sehen, wie es die Kerzen ausbläst und die Reaktion der Gäste. In Verbindung mit einer Huawei Smartwatch – wie der neuen Huawei Watch GT Runner – hat man beim Fotografieren sogar noch mehr Möglichkeiten. Denn mit ihr kann man aus der Ferne den Auslöser des Huawei nova 9 SE drücken. Darüber hinaus unterstützt das Huawei nova 9 SE auch eine Reihe von Vlogging-Funktionen wie Dual-View Video und Huawei Petal Clip, die das Fotografieren noch interessanter machen und die Bearbeitung erleichtern. Um nach Bildern oder Filmmaterial zu suchen, muss man einfach nur ein Stichwort eingeben und schon erscheint eine Liste von passenden Inhalten. Das Material kann man dann ganz einfach mit Huawei Petal Clip-App bearbeiten und zahlreiche Effekte hinzufügen. So ist ein eigenes Video in Sekundenschnelle erstellt.

© HUAWEI

Ein farbenreiches Smartphone Das Huawei nova 9 SE kommt in zwei auffälligen Farben auf den Markt: Crystal Blue und Midnight Black. Mit seinem 7,94 mm schlanken Gehäuse und der 3D-Glasrückseite liegt das Huawei nova 9 SE gut in der Hand, egal ob beim Fotografieren oder beim Scrollen durch Social Media. Das Gerät verfügt über ein 6,78-Zoll-Display und die ultraschmalen Ränder des Huawei FullView Display sind nur 1,05 mm dick. Display ist also fast so groß, wie das Smartphone selbst und bietet viel Fläche für Filme oder Spiele. Der hochauflösende Bildschirm des Huawei nova 9 SE mit einer Auflösung von 2388 x 1080 Pixeln unterstützt den P3-Farbskala und sorgt so für ein aufregendes Erlebnis beim Ansehen von Videos und Spielen. Darüber hinaus verfügt der Bildschirm über eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz und eine Touch-Abtastrate von 270 Hz. Die hohe Bildwiederholfrequenz von 90 Hz sorgt für eine flüssigere Darstellung, während die 270-Hz-Touch-Sampling-Rate dem Gerät eine schnellere Reaktionszeit verleiht. Besonders bei Tätigkeiten, die viel Arbeitsspeicher brauchen, wie Online-Spiele oder dem Bearbeiten von Videos merkt man eine deutliche Verbesserung in der Geschwindigkeit.

© HUAWEI

Die Bildschirmhelligkeit des Huawei nova 9 SE wird über die sogenannte 10K-Level Smooth Light Adjustment-Technologie automatisch an das Umgebungslicht angepasst. So lassen sich an einem trüben Wintertag in Innenräumen die Darstellungen genauso gut erkennen wie im Sommer draußen am Strand. Darüber hinaus reduziert der Augenschutzmodus des Smartphones blaues Licht und sorgt damit für wärmere und sanftere Farben, sodass die Augen weniger schnell müde werden und gleichzeitig geschützt sind. Trotzdem ist der Bildschirm aber nicht gelb, wie man es oft bei Smartphones sieht, sondern gibt die Inhalte trotzdem noch farbecht wieder. Und auch nach sehr langer Nutzung merkt man keine Belastung der Augen.

Schneller Akku, schnelles Betriebssystem Auch das Huawei nova 9 SE hat wieder den 66W Huawei SuperCharge und kann so in nur 15 Minuten mehr als zur Hälfte aufgeladen werden oder in etwas über einer halben Stunde vollständig aufgeladen sein. Damit kann man es auch morgens beim Aufstehen noch schnell anstecken und ist gleichzeitig mit dem Smartphone bereit für den Tag. Der Akku hat sogar eine höhere Kapazität und längere Lebensdauer im Vergleich zu früheren Generationen.

© HUAWEI

Um eine optimale Kühlung zu gewährleisten, verwendet das Huawei nova 9 SE Graphen mit hoher Wärmeleitfähigkeit. Dank des speziellen Aufbaus kann das Smartphone heiße Bereiche schnell erkennen, was eine effizientere Kühlung ermöglicht. Mit den neuen EMUI 12 Optimierungen bietet das Huawei nova 9 SE ein außergewöhnlich flüssiges Erlebnis. Es sind jetzt verschiedene Menüs in der Systemsteuerung zusammengefasst. Mit nur einem Wisch wird das Bedienfeld geöffnet. Dort hat man Zugriff auf Audiowiedergabe, Wi-Fi- und Bluetooth-Einstellungen, ohne den aktuellen Bildschirm verlassen zu müssen. Über das Distributed File System auf EMUI 12 kann das Huawei nova 9 SE auch kabellos mit einem Huawei PC verbunden werden. Zusammengefasst ist das Huawei nova 9 SE ein einfach zu bedienendes, preiswertes Smartphone, das kaum Wünsche offen lässt. Die Kamera hat alle Features, die man sich von einer Smartphone-Kamera wünschen kann und noch mehr und ersetzt für jede:n Hobbyfotograf:in eine teure Spiegelreflex-Kamera und obendrein noch eine Videobearbeitungssoftware. Der Akku ist sehr leistungsstark und besonders schnell wieder aufgeladen. Kurzum ein rundes Erlebnis und der perfekte Begleiter für jeden Tag.

Zum Start des Huawei nova 9 SE in Österreich hat Huawei ein besonders attraktives Bundle geschnürt: beim Kauf eines Huawei nova 9 SE erhalten Kund:innen im Aktionszeitraum bis zum 17. April die Huawei FreeBuds 4i Kopfhörer und 12 Monate Displaygarantie kostenlos dazu.*

Huawei nova 9 SE Toggle Infobox Unverbindlicher Richtpreis: EUR 349

Verfügbare Farben: Crystal Blue und Midnight Black

Produktinformationen: https://consumer.huawei.com/at/phones/nova9-se/

© HUAWEI