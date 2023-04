Die fulminanten Huawei FreeBuds 5 näher betrachtet

Das Erste, was bei den neuen Huawei FreeBuds 5 auffällt, ist der spezielle Look. Mit ihrer geschwungenen Form sind sie äußerst modern und sehen fast aus, als wären sie aus Metall gegossen. Das Design wurde dabei von moderner Architektur und futuristischen Concept Cars inspiriert. Die Kopfhörer sind definitiv Statement-Pieces, dabei aber nicht extravagant. Und noch einen Vorteil hat die Form: Sie sind bequem und passen sich perfekt der Ohrform an. Aber das Wichtigste an Kopfhörern ist natürlich der Klang – und hier spielen die Huawei FreeBuds 5 ganz groß auf.

Volle Leistung mit technischer Innovation

Das Design der Huawei FreeBuds 5 verspricht nicht nur die ideale Passform, sondern sorgt so auch für die technischen Voraussetzungen für die innovativen Kofhörer. So ist mehr Platz für Akku, Lautsprecher und den ultramagnetischen Treiber. Das merkt man auch am hochwertigen Klang. Die In-Ear-Kopfhörer unterstützen mit drei Mikrofonen eine hybride Geräuschunterdrückung, die sich an die Ohrform und die Art des Tragens anpasst. Die Huawei FreeBuds 5 sind außerdem in der Lage, Umgebungsgeräusche zu erkennen und den Geräuschunterdrückungsmodus entsprechend anzupassen. Ob Baustelle, U-Bahn oder lautes Café, die Musik bleibt immer gut hörbar. Auch während des Telefonierens sorgen die drei Mikrofone dafür, dass Stimmen klar und deutlich bleiben, egal wie laut es rundherum ist.