Die HUAWEI WATCH 4 Serie: Ein umfassender Blick auf die Gesundheit

19.06.2023

Auf den ersten Blick elegant und widerstandsfähig verstecken sich hinter dem hochwertigen Design eine ganze Menge an Funktionen für ein proaktives Gesundheitsmanagement.

Vermutlich kennt jede:r das Gefühl – den ganzen Tag lang hetzt man von einem Termin zum nächsten, Zeit für Pausen bleibt dabei kaum und am Abend fällt man erschöpft ins Bett. Der Blick auf die Gesundheit geht dabei schnell verloren. Hier hilft die neue Huawei Watch 4 Serie als Gesundheitsassistent am Handgelenk, um die eigene Gesundheit wieder mehr in den Fokus zu rücken. Die Huawei Watch 4 und die Huawei Watch 4 Pro zeichnen sich durch umfassendes Health Management in hochwertigem Design aus. Die genauen Funktionen beleuchtet dieser Artikel.

Design so individuell wie der Alltag Damit die neuen Smartwatches der Huawei Watch 4 Serie auch problemlos in allen möglichen Situationen, egal ob im Alltag oder beim Sport, getragen werden können, wurden sie mit besonders standfesten Materialien gefertigt, die gleichzeitig auch zur Ästhetik beitragen. Das Gehäuse der Huawei Watch 4 Pro besteht aus Titan in Luft- und Raumfahrtqualität, das Zifferblatt aus Saphierglas. Diese hochwertigen Materialen sorgen nicht nur für eine hohe Widerstandsfähigkeit, sondern verleihen dem Design auch einen Hauch von Eleganz und Luxus. Mit einem schwarzen Edelstahlgehäuse und gewölbtem 3D-Glas zeigt sich die Huawei Watch 4 im futuristischen Stil. Um auch wirklich für alle Situationen gewappnet zu sein, ist die Huawei Watch 4 Serie zudem bis zu 30 Meter tauchfest und 5ATM wasserdicht und hat die Schutzklasse IP68. Damit können die Smartwatches sowohl bei einem Geschäftsessen als auch beim Schwimmen an der Küste getragen werden und sind gleichzeitig vor unliebsamen Kratzern am Zifferblatt geschützt. Damit die Huawei Watch 4 Serie auch vom ästhetischen Blickwinkel aus in jeder Situation getragen werden kann, bietet sie über 20.000 Themen für Zifferblätter zur Auswahl. Viele sind, passend zum futuristischen Stil, an Mond und Planeten Motiven angelehnt. So kann das Design individuell nach Lust und Laune angepasst werden. Zudem kann bei der Huawei Watch 4 Pro zwischen zwei verschiedene Armbänder ausgewählt werden: einem Titanarmband mit H-förmigem, abnehmbarem Design und polierter Oberfläche und einem dunkelbraunen Lederarmband mit handgefertigtem Finish. Die Huawei Watch 4 hat ein schwarzes Fluoroelastomer-Armband in sportlichen, minimalistischen Look. Selbst nach einer Mountainbikefahrt durch den Matsch ist dieses Material im Handumdrehen wieder gereinigt.

© HUAWEI

Gesundheitstracking auf einen Blick Ein umfassendes Gesundheitsmanagement für körperliche und geistige Gesundheit ist wichtig. Als Gesundheitsassistent schafft die Huawei Watch 4 Serie hier Hilfe. Ausgestattet mit dem „Health Glance“ misst sie verschiedene Gesundheitsindikatoren anhand von sieben Parametern, darunter Stresslevel, Hauttemperatur und Herzfrequenz, und stellt diese übersichtlich dar. Mit Technologien wie einem optischen 8-Kanal Herzfrequenzsensor mit TruSeen™ 5.0+ Herzfrequenzüberwachung, erstellt sie präzise EKG-Analysen zur Überwachung der Herzgesundheit. Der Respiratory Check von Huawei bewerten die Lungengesundheit anhand von Indikatoren wie Atemfrequenz und Hustengeräusche in Zusammenhang mit Informationen zu Risikofaktoren wie Rauchen oder Luftverschmutzung. Zudem ist es auch für den Trainingsfortschritt interessant, seinen Gesundheitsstatus vor und nach dem Sport zu vergleichen.

© HUAWEI

Damit die Nutzer:innen von den Messergebnissen auch profitieren können, versorgt sie die Huawei Health App mit individuell angepassten Ratschlägen. Smart Health Reminders senden Benachrichtigungen und Vorschläge, um eine gesunde Herzfrequenz und einen gesunden Sauerstoffgehalt im Blut aufrechtzuerhalten. Besonders an stressigen Tagen wird man so auch daran erinnert, Pausen zu machen. So kann die Huawei Watch 4 Serie nicht nur für die physische, sondern auch die mentale Gesundheit genutzt werden. Echtzeit-Erinnerungen für Anomalien machen zudem frühzeitig auf Probleme aufmerksam. So hilft die Huawei Watch 4 Serie in kleinen Schritten die Gesundheit besser im Auge zu behalten oder auch beim Training Fortschritte zu machen. Da für einen ausgewogenen und gesunden Lebensstil Ruhephasen ebenso wichtig sind wie Sporteinheiten, lässt die Huawei Watch 4 Serie auch diese nicht aus den Augen. Mit Huawei TruSleep™ 3.0, die derzeit branchenweit führende, auf Infrarotlicht basierende Technologie zur Schlafüberwachung, zeichnet sie die Qualität des Schlafs auf und stellt die umfassende Schlafstruktur dar. So sieht man jeden Morgen, wie oft man nachts wach war oder beispielsweise die REM-Phase durchlaufen ist.

Persönlicher Motivator für Fitnessziele Um nun auch aktiv die Gesundheit zu fördern, muss oft erst einmal der innere Schweinehund überwunden werden. Auch hier hat die Huawei Watch 4 Serie noch ein Ass im Ärmel. Die erweiterte Activity Rings Funktion soll den Nutzer:innen als Motivator zur Seite stehen. Mit Echtzeit-Feedback und Benachrichtigungen über den Fortschritt im Laufe des Tages hilft er, auf Kurs zu bleiben. Mit über 100 Sportmodi kommen auch alle Sportbegeisterten auf ihre Kosten. Nach dem Training liefern die Smartwatches professionelle Bewertungen. Mit diesem Feedback ist es auch leichter, die gewünschten Ziele zu erreichen und den eigenen Körper besser zu verstehen.

Neben der eigenen Gesundheit, kann man mit der Health Community-Funktion der Huawei Health App auch die Daten von Freund:innen und Familie einsehen und vergleichen. Dies kann ebenfalls zusätzliche Motivation für Sporteinheiten schaffen. Gleichzeitig kann die es auch zusätzliche Sicherheit bieten. Funktionen wie die Sturzerkennung und Warnungen bei abnormalen Messwerten können vor allem, wenn man bereits ältere Nahestehende hat, Sorgen um deren Wohlbefinden nehmen.

© HUAWEI

Unkomplizierte Nutzung mit langer Akkulaufzeit Im Gesamtbild verläuft die Nutzung der Huawei Watch 4 und der Huawei Watch 4 Pro äußerst unkompliziert und intuitiv. Neben dem Fokus auf Sport- und Gesundheitsfunktionen, kann die Huawei Watch 4 Serie auch in der alltäglichen Anwendung mit herkömmlichen Smartwatches mithalten. Anrufe (eSIM) und Nachrichten können direkt von den Watches aus erledigt werden, die Musikwiedergabe kann gesteuert und Fotos mit einem Huawei Smartphone – wie etwa dem Huawei P60 Pro – aus der Ferne aufgenommen werden. Als erste Huawei Smartwatch verfügt sie auch über eine Karten-App, die Petal Maps Watch Edition, die auch ohne Smartphone genutzt werden kann. Die Dual-Core-Architektur 2.0 sorgt zudem für das bestmögliche Nutzungserlebnis bei geringstmöglichem Stromverbrauch. Damit haben die Huawei Watch 4 Pro und die HUAWEI Watch 4 eine Akkulaufzeit von etwa bis zu 4,5 Tagen bzw. bis zu 3 Tagen bei gewöhnlicher Nutzung. Im Modus mit ultralanger Akkulaufzeit hält der Akku der Huawei Watch 4 Pro und Huawei Watch 4 sogar bis zu 21 bzw. bis zu 14 Tage. Ist der Akku dann doch einmal leer, reichen mit der Huawei Watch Wireless SuperCharge-Funktion nur 15 Minuten Aufladen für einen ganzen Tag Akkulaufzeit aus.

© HUAWEI

Long story short Die neue Huawei Watch 4 Serie macht ein proaktives Gesundheitsmanagement zugänglicher und unkomplizierter. Sie fasst auf einen Blick alle Daten zusammen, die wichtig sind, um sich um die eigene Gesundheit zu kümmern – von Messergebnissen über individuelle Sportaufzeichnungen bis hin zu Ratschlägen. So kann sich jede:r mit Hilfe der Huawei Watch 4 Serie seinen individuellen Trainingsplan perfekt auf die eigenen Bedürfnisse abstimmen. Dabei stehen die Huawei Watch 4 und die Huawei Watch 4 Pro auch bei den herkömmlichen Funktionen einer Smartwatch, wie Telefonieren oder Musiksteuerung, anderen Modellen um nichts nach. Zudem kann sie dank den hochwertigen Materialien und der hohen Widerstandsfähigkeit wirklich überall hin mitgenommen werden, vom Waldlauf durchs Unterholz bis hin zum Schwimmen in hohen Wellen. In Kombination mit der starken Akkuleistung macht dies die Huawei Watch 4 Serie zum idealen Begleiter für alle, die ihre Gesundheit im Blick haben wollen. Wie alle Huawei Smartwatches ist auch die neue Huawei Watch 4 Serie mit Android- und iOS-Geräten kompatibel. Die Huawei Watch 4 und die Huawei Watch 4 Pro sind in Österreich ab sofort zu einem unverbindlichen Richtpreis um 449 EUR für die Huawei Watch 4 beziehungsweise ab 549 EUR für die Huawei Watch 4 Pro verfügbar. Bis zum 2. Juli 2023 erhalten Kund:innen beim Kauf einer Huawei Watch 4 oder Huawei Watch 4 Pro die Huawei FreeBuds 5i bei teilnehmenden Handelspartnern kostenlos dazu.*

Die wichtigsten Infos auf einen Blick Toggle Infobox HUAWEI WATCH 4 UVP für HUAWEI WATCH 4 Schwarz mit Fluoroelastomer-Armband: 449 EUR

Uhrengehäuse: Edelstahl

Produktinformationen: https://consumer.Huawei.com/at/wearables/Watch-4-series/ HUAWEI WATCH 4 Pro UVP für HUAWEI WATCH 4 Pro mit braunem Lederarmband: 549 EUR

UVP für HUAWEI WATCH 4 Pro mit Titanarmband: 649 EUR

Uhrengehäuse: Luft- und Raumfahrt-klassifiziertes Titanium

Produktinformationen: https://consumer.Huawei.com/at/wearables/Watch-4-series/