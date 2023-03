15.03.2023

WLAN ist für Hotels heutzutage von strategischer Bedeutung. Wer Gästen beste User Experience bieten will, braucht State-of-the-Art-Technologie und IT-Expertise. Wie die von Aruba und ACP.

Es ist noch gar nicht so lange her, da war WLAN für Hotels ein Zusatzservice. Die Zeiten aber haben sich geändert. Dramatisch. Hatte früher jeder Gast vielleicht ein elektronisches Gerät dabei, sind es mittlerweile mehrere. Notebook, Smartphone, Tablet & Co. – alle wollen mit dem Internet verbunden sein, alle brauchen Bandbreite und verlässlichen Zugang zum Internet. Drahtlos versteht sich. Unterscheidungsmerkmal WLAN Einfach ein WLAN zu installieren, klingt einfacher, als es sich in Wirklichkeit für Hotels darstellt. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass WLAN eben nicht gleich WLAN ist. „WLAN ist für Hotels heute nicht mehr nur ein einfacher Standard-Service, sondern hat strategische Bedeutung. Schneller und durchgängiger Internetempfang ist zum Unterscheidungsmerkmal im Wettbewerb und Imagetreiber geworden“, erklärt Alexander Neubauer, Head of Network & Security verwenden. Der Business Development Manager des IT-Dienstleisters ACP weiß, worauf es wirklich ankommt. Jedes Jahr setzen er und die ACP-Netzwerk-Expert:innen in ganz Österreich mehr als 500 WiFi-Projekte um, viele davon im Bereich „Hospitality“.

Entsprechend kennt Neubauer die Herausforderungen der Branche. Speziell im Luxussegment sowie im Stadt- wie auch Messe- und Konferenztourismus gehe es um mehr als nur einfachen Internetzugang. Es geht um reibungslosen WLAN-Empfang mit genügend Daten-Durchsatz in jedem Eck des eigenen Hauses. Es geht um ein einheitliches Internet-Erlebnis mit gleichbleibend hoher Verbindungsqualität. Es geht um verlässliche Sicherheit und einfaches Management. Und es geht um nichts weniger als eine leistungsstarke, sichere und verlässliche Plattform, die Innovationen und die Entwicklung neuer, digitaler Services heute und in Zukunft erlaubt – von mobilen Check-in/Check-out-Optionen und der Buchung von Hotel-Dienstleistungen über In-House-Navigation und Ortungsdienste für verloren-gegangene Kinder bis hin zu VoIP-Telefonie und TV-Services über Hotel-eigene Apps. Der Kreativität zur Kundenbindung und Imagepflege bei den Gästen scheint keine Grenzen gesetzt.

Netzwerk als Einheit So ist es naheliegend, dass „nur“ neue Access Points zu installieren, zu kurz greift. „Das Thema Netzwerk muss in der Hospitality-Branche am besten holistisch betrachtet werden“, gibt Neubauer zu Protokoll. Was es brauche, um das beste, sicherste und am einfachsten zu verwaltende Netzwerk anzubieten, sind vor allem zwei Dinge: State-of-the-Art-Technologien und Netzwerk-Expertise. Und die bringen HPE Aruba Networking und ACP in einer einzigartigen Partnerschaft mit. „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, mit unseren Netzwerk-Lösungen heimischen Hotels zu ermöglichen, ihren Gästen ein echtes Wow-Erlebnis zu bieten“, fasst Goran Petrovic, Country Manager bei HPE Aruba Networking Austria, den Ansatz hinter dem Angebot und Portfolio des Netzwerk-Spezialisten zusammen. HPE Aruba Networking bietet alles, was das Netzwerk-Herz begehrt – und das fängt bei leistungsstarken Core Switches im Rechenzentrum an, geht über sichere SD-WAN-Architekturen und hört nicht zuletzt bei modernen Access Points auf.

Doch gleich, was zum Einsatz kommt – das Kernstück der Aruba-Architektur ist Aruba Central. Dahinter verbirgt sich eine cloudbasierte, intelligente Plattform, die nicht nur einen umfassenden Überblick über all das, was im Netzwerk passiert, sondern auch eine einfache Verwaltung von einem zentralen Punkt aus erlaubt. Inklusive KI-gestützter Erkenntnisse, Workflow-Automatisierung und Edge-to-Cloud-Sicherheit. Die individuelle Mischung und Netzwerk-Expertise macht’s

