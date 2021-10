GRAND OPENING: der erste HUAWEI Flagship Store Österreichs eröffnet in der Kärntner Straße in Wien

22.10.2021

Drei Etagen voller innovativer Produkte bieten österreichischen und internationalen Kund:innen ein immersives Einkaufserlebnis

Huawei feiert das Grand Opening des neuen Huawei Flagship Store Wien. Mit drei Etagen exklusiv für Kund:innen bietet das Technologieunternehmen nun ein neues Zuhause für Huawei Technologieinnovationen wie Smartphones, Wearables, Audio-Produkte, Tablets, Laptops, Monitore und Smart Home-Devices. Rund 600 Quadratmeter und insgesamt fünf Etagen an Nutzfläche ermöglichen genug Raum für ein interaktives Einkaufserlebnis mit Arealen für Beratung, Verkauf, Experience, Education und Service. In der Kärntner Straße 27, inmitten Wiens belebtester Einkaufsstraße, schafft Huawei so den idealen Platz für die Präsentation und das Ausprobieren der neuesten Huawei Produkthighlights. Von Montag bis Freitag können technologieinteressierte Wiener:innen nun die vielfältigen Innovationen des Technologiegiganten zwischen 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr erleben; samstags öffnet der Huawei Flagship Store Wien von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr seine Tore für Kund:innen.

Im Eingangsbereich, der Produkt- und Experience-Ebene, präsentiert Huawei Produkthighlights, darunter das Huawei P40 Pro und das Huawei Mate40 Pro sowie die neuesten Produkte aus dem Audio- und Wearable-Angebot. Da flexibles Arbeiten zu Hause, im Office und unterwegs einen immer größeren Stellenwert einnimmt, finden sich hier auch die Innovationen aus dem Laptop- und Monitor-Bereich, wie z.B. der neue High-End-Monitor Huawei MateView GT oder aktuelle Modelle der Huawei MateBook-Serie. Neben dem umfangreichen Wearable-Sortiment auf der Produkt-Ebene können Kund:innen interaktiv über einen digitalen Bildschirm Huawei Watchfaces bestaunen, die die unzähligen Individualisierungsmöglichkeiten der Huawei Smartwatch-Palette präsentieren. Im Untergeschoss des neuen Huawei Flagship Stores befindet sich die Smart-Home Erlebniswelt. Von der smarten Küche über ein intelligentes Wohnzimmer bis hin zum vernetzten Laufband – im interaktiven Bereich können sich Kund:innen über die Möglichkeiten eines automatisierten Zuhauses informieren und die Steuerung via Tablet selbst testen. So lässt sich auch die problemlose geräteübergreifende Handhabung des Huawei Ökosystems hautnah ausprobieren und das Zuhause der Zukunft erleben. Das reibungslose Zusammenspiel aller Geräte ermöglicht ein nahtlos vernetztes Nutzererlebnis in allen technologischen Szenarien und unterstreicht die Stärke und Zukunftsvisionen von HarmonyOS, dem hauseigenen Betriebssystem von Huawei.

Im Obergeschoss des Stores ist der Huawei Service-Bereich zu finden, an den sich Kund:innen mit gerätespezifischen Anliegen wenden können. Weil Service und Kundenzufriedenheit größte Bedeutung für Huawei haben, bietet das Technologieunternehmen seinen Nutzer:innen stets besondere Service-Aktionen. Die monatlich stattfindenden Huawei Service Days bieten diverse Ermäßigungen auf Reparaturen, samt kostenlosen Displayschutzfolien und Eartips Austausch für In-Ear-Kopfhörer. Sofern die Ersatzteile lagernd sind, werden Reparaturen noch am gleichen Tag erledigt. Nach der Reparatur wird das Gerät unter strengen Vorgaben und von professionellem Fachpersonal gereinigt und desinfiziert. In der zum Verweilen einladenden Waiting Lounge werden, traditionell wienerisch, Kaffee und Wasser angeboten. Sollte die Reparatur einmal doch länger dauern, wird ein kostenloses Leihgerät zur Verfügung gestellt.

Ein kompetentes, rund 20-köpfiges Team aus mehr als sieben Nationen steht im neuen Huawei Flagship Store Wien bereit, um den internationalen Kund:innen am Hotspot Kärntner Straße in über zehn Sprachen die technologischen Innovationen von Huawei näherzubringen. So stellt Huawei sicher, dass sich Besucher:innen aus aller Welt im Huawei Flagship Store Wien wie zuhause fühlen und vom ausgezeichneten Service begeistert sein werden. Von Montag bis Freitag können technologieinteressierte Wiener:innen nun die vielfältigen Innovationen des Technologiegiganten zwischen 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr erleben; samstags öffnet der Huawei Flagship Store Wien von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr seine Tore für Kund:innen.

Neben dem Grand Opening des Huawei Flagship Store veranstaltete Huawei ein weiteres internationales Event in Wien Im Rahmen des internationalen Launch Events in Wien am 21. Oktober stellte Huawei ein lang erwartetes Smartphone vor – das Huawei nova 9. Neben dem Smartphone präsentierte das Technologieunternehmen auch weitere Geräte wie die neue Huawei Watch GT 3 Serie, die limitierte Auflage der Huawei FreeBuds Lipstick und das Huawei nova 8i.

Huawei nova 9: Ein Smartphone passend für jede:n Innovation ist die Grundlage der Huawei nova-Serie, die auch in letzten fünf Jahren kontinuierlich verbessert wurde. Das neue Smartphone ist mit einem Ultra Vision-Kamerasystem ausgestattet, das eine 50 MP-RYYB-Ultra Vision-Hauptkamera mit einem 1/1,56-Zoll-Sensor umfasst, der eine hohe Lichtempfindlichkeit gewährleistet. Darüber hinaus hat das Huawei nova 9 eine 8 MP-Ultraweitwinkelkamera, eine 2-MP-Tiefenkamera, eine 2-MP-Makrokamera, die Objekte bis 4cm Entfernung perfekt in Szene setzen kann, und eine 32 MP-Frontkamera mit einem großen 1/2,8-Zoll-Sensor. Das garantiert hochauflösende Fotos, egal zu welcher Tageszeit. Weitere qualitativ hochwertige Eigenschaften sind das 6,57-Zoll große und reaktionsschnelle 120Hz Curved OLED-Display, der leistungsstarke Prozessor, die exzellente Akkulaufzeit und die rasend schnellen Ladegeschwindigkeiten mit 66W Huawei SuperCharge. Alle Bestandteile zusammen machen es zu einem idealen Smartphone für moderne Nutzer:innen mit einem geschäftigen Lebensstil. Es ist ein Smartphone für jede:n - dynamisch, stilvoll und unabhängig. Das Huawei nova 9 wird ab 01. November zu einem unverbindlichen Richtpreis von EUR 499 im österreichischen Handel erhältlich sein. Im Aktionszeitraum ab sofort bis zum 14. November gibt es die Huawei FreeBuds 4 Kopfhörer im Wert von EUR 129 bei teilnehmenden Handelspartnern kostenlos dazu.* Huawei Watch GT 3 Serie: Sportliche Eleganz am Handgelenk Das neue Smartphone ist nicht das einzige Gerät, das Huawei vorgestellt hat. Das Technologieunternehmen hat sein Uhrenportfolio mit zwei neuen Modellen der Huawei Watch GT 3 Serie erweitert. Erhältlich in zwei verschiedenen Größen - 46 mm und 42 mm - sind die Uhren eine Kombination aus zeitloser Eleganz und neuester Technologie. Die Smartwatches sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und bieten ein einzigartiges klassisches Design, das sich durch den Austausch der Armbänder leicht an den individuellen Stil anpassen lässt. Beide Versionen der Huawei Watch GT 3 bieten über 100 Trainingsmodi, einen integrierten Trainingsplaner, eine verbesserte Standortbestimmung zur genauen Aufzeichnung von Läufen und einen neuen Herzfrequenzmesser der 5. Generation.

Darüber hinaus wurde die neue Huawei Watch GT 3 Serie mit einer verbesserten SpO2-Überwachung über den ganzen Tag, Schlafüberwachung und Bluetooth-Anrufe ausgestattet und ist sowohl mit Android- als auch mit iOS-Geräten kompatibel. Die Huawei Watch GT 3 Serie verfügt über einen leistungsstarken Akku, der bei der 46-mm-Uhr bis zu 14 Tage und bei der 42-mm-Uhr bis zu 7 Tage durchhält, was sie zu einem zuverlässigen und hocheffizienten Alltagshelfer macht. Die Huawei Watch GT 3 wird zu einem unverbindlichen Richtpreis ab EUR 249 ab Ende November im österreichischen Handel erhältlich sein.

Huawei FreeBuds Lipstick: Die Schönheit des Klangs Das i-Tüpfelchen unter den Geräten, die Huawei im Rahmen des internationalen Launch Events in Wien vorstellte, waren die Huawei FreeBuds Lipstick. Diese außergewöhnlich stilvolle, aufwendig elegante Sonderedition des Flaggschiffs unter den In-Ear-Kopfhörern kombiniert perfekt luxuriöses Design mit modernstem, hochauflösendem Sound. Das neue Gerät verfügt über ein einzigartiges, lippenstiftähnliches Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl mit schillerndem Glanzfinish. Im Inneren des Gehäuses befinden sich die eleganten, ultraleichten Huawei FreeBuds 4 in einem leuchtenden Rot, die einen luftigen Tragekomfort garantieren. Die Huawei FreeBuds Lipstick sind außerdem mit jedem Android- oder iOS-Smartphone kompatibel und unterstützen Dual-Konnektivität für einen nahtlosen Wechsel zwischen den Geräten. Die Huawei FreeBuds Lipstick werden zu einem späteren Zeitpunkt in Österreich verfügbar sein.

Toggle Infobox Weitere Informationen zum Huawei Flagship Store Wien finden Sie hier. Weitere Informationen zum Huawei nova 9 finden Sie hier.