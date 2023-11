Huawei Modell revolutioniert Wetter-Vorhersagen

Präzise Wettervorhersagen in Sekundenschnelle. Das hat Huawei mit dem KI-basierten Modell Pangu-Weather erreicht. Auch die renommierte Wissenschaftszeitschrift Nature hat die bemerkenswerten Ergebnisse des Wetter-Modells bereits in einem Artikel hervorgehoben.

Das Wetter wird schneller

Bisherige numerische Wettervorhersagemethoden werden von Pangu-Weather nicht nur in Präzision, sondern auch in der Geschwindigkeit der Vorhersagen übertroffen. Mithilfe von Deep Learning und Daten aus 43 Jahren erreicht das Modell eine 10.000-fache Verbesserung der Vorhersagegeschwindigkeit. So können genaue Wettervorhersagen innerhalb von Sekunden geliefert werden. Das Modell wurde strengen und unabhängigen Tests unterzogen, die bestätigen, dass die Vorhersagen genauer sind als bewährte Methoden. Verglichen beispielsweise mit dem Vorhersagesystem des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) erzielt Pangu-Weather bessere deterministische Vorhersageergebnisse für alle getesteten Variablen.