HUAWEI P60 Pro: Das Kamerawunder ist zurück

16.05.2023

Das HUAWEI P60 Pro entpuppt sich nicht nur im Hinblick auf das neue Design als eine wahre Perle. Auch das neue XMAGE-Kamerasystem setzt neue Maßstäbe.

Schon beim ersten Anblick springt das neue Design des HUAWEI P60 Pro ins Auge. Doch auch die Ultra Lighting XMAGE Kamera bleibt bei der täglichen Anwendung des Smartphones nicht unbemerkt. Was diese besondere Kamera so einzigartig macht, beleutet wir in diesem Artikel. Schlechtes Licht? Kein Problem! Mit dem Claim „Augenblicke, die leuchten“ setzt das neue HUAWEI P60 Pro hohe Erwartungen, besonders im Bereich der Fotografie. Dem DXOMARK-Ranking zufolge kann es das auch. DXOMARK ist ein weltweit renommiertes und unabhängiges Unternehmen, das verschiedenste Technikgeräte und Kamerasysteme testet und bewertet. Das HUAWEI P60 Pro erreichte dabei die höchste Punktzahl in der Geschichte des Rankings im Bereich der Smartphone-Fotografie. Doch man muss nicht Teil des weltweit führenden Qualitäts-Bewertungslabors sein, um die bemerkenswerte Kameraleistung des HUAWEI P60 Pros zu erkennen. Das neue Smartphone hat eine automatisch einstellbare physische Blende von F1.4 bis 4.0, eine Linsengruppe mit hoher Lichtdurchlässigkeit und einem RYYB SuperSensing-Sensor. Übersetzt bedeutet das, dass die Kamera tatsächlich Augenblicke zum Leuchten bringen kann. Die schönsten Momente sind aber nicht gestellt und bringen somit auch häufig nicht die idealen Voraussetzungen für eine tolle Aufnahme mit. Hier beweist das HUAWEI P60 Pro, dass mit der richtigen Technik selbst bei schlechten Lichtverhältnissen und dunklen Farben lebendige Fotos entstehen können. Sogar bei Nacht gelingen mit dem HUAWEI P60 Pro noch sehenswerte Aufnahmen. Auch Fotomotive aus weiten Entfernungen und kleinste Details werden auf den Fotos sehr schön abgebildet. Es geht sogar so weit, dass das HUAWEI P60 buchstäblich die Sterne vom Himmel holt. Vermutlich haben die meisten Fotobegeisterten schon einmal versucht, ein Foto vom Nachthimmel zu schießen. Das Resultat, ein schwarzes Bild, auf dem vielleicht der Mond als weißer Punkt zu erahnen war, ließ aber dann doch noch zu Wünschen übrig. Dem Super Moon-Modus vom HUAWEI P60 Pro ist es nun gelungen, diese Wünsche zu erfüllen. Damit werden auf den Aufnahmen nicht nur der Mond, sondern auch die Landschaftsszenen rund herum ideal abgebildet. Das alles ist dank der XMAGE Ultra Lighting-Telefotokamera mit mehreren Linsengruppen möglich.



© HUAWEI

Einzigartiges Design mit hoher Widerstandsfähigkeit Genauso wie die Fotos strahlt auch das neue Design des Smartphones, das von der Natur inspiriert wurde. Branchenweit ist die Farbvariante „Rococo Pearl“ das erste Design mit Perlenstruktur. Der Name trifft das Erscheinungsbild auf den Punkt. Die Rückseite des Smartphones schimmert in verschiedenen Weißtönen und schafft somit, dass es tatsächlich so wirkt, als wäre es aus Perlen gemacht. Dieser Effekt wird durch die Verwendung von natürlichem Mineralperlenpulver erzielt. So wie auch bei echten Perlen, ist durch diese Herstellungsmethode auch das Design eines jeden HUAWEI P60 Pro ein Unikat.

© HUAWEI

Für alle, die es lieber schlichter mögen, gibt es das Smartphone auch in klassischem Schwarz. „Klassisch“ ist hier aber auch bei dieser Variante weit weg von basic. Durch die softe, kristalline Oberfläche liegt das Smartphone nicht nur weich in der Hand, sondern verhindert auch Fingerabrücke auf der Rückseite. Da das Smartphone im Alltag ein ständiger Begleiter ist, ist es natürlich auch wichtig, dass es robust und widerstandsfähig ist. Leider passiert es viel zu oft, dass das Smartphone aus der Hand fällt und der Bildschirm gleich einen Riss hat. Die Lösung von Huawei: ein Quad-Curve-Display mit Huaweis exklusivem Kunlun GlassTM. Dieses besondere Glas soll die Sturzfestigkeit auf das 10-fache erhöhen. Die Widerstandsfähigkeit beweist das HUAWEI P60 Pro bei einem Fall aus 1,5 Metern Höhe auf einen Marmorboden. Damit kann das HUAWEI P60 Pro mit dem Kunlun GlassTM in Sachen Sicherheit ganz klar Punkten. Dennoch ist es erstaunlich angenehm in der Haptik mit einem Gewicht von nur knapp 200g und einer Dicke von 8,3 mm. Mit dem neuen Design des Bildschirms mit abgerundeten Seiten liegt das Smartphone noch angenehmer in der Hand. Kaum zu glauben, dass es dabei auch noch wasser- und staubfest ist. Mit diesen Eigenschaften ist das HUAWEI P60 Pro ganz klar für alle Situationen zuverlässiger Begleiter – egal ob im Alltag oder bei abenteuerlichen Ausflügen. Schnelles Laden in kurzen Pausen Da das Smartphone in allen Lebenslagen zur Hand sein soll, darf auch ein leistungsstarker Akku nicht fehlen. Besonders kann das HUAWEI P60 Pro hier mit dem Aufladen im Turbo-Modus punkten. Sollte der Akku einmal leer sein, lässt sich das HUAWEI P60 Pro im HUAWEI SuperCharge-Modus in nur wenigen Augenblicken wieder aufladen. Mit dem Turbo-Modus reichen sogar knappe zehn Minuten, um das Smartphone 50 % aufzuladen. Es braucht also nur eine kurze Kaffeepause, um wieder für den restlichen Tag gewappnet zu sein.

© HUAWEI

Das HUAWEI P60 Pro läuft über das aktuellste Betriebssystem EMUI 13.1, das neue Features mit sich bringt wie das 3D-Wetter Always on-Display, den neue Kamera-Zoom-Ring oder das verbesserte Steuerfeld. Und auch der Bildschirm kann sich sehen lassen. Zugang zu vielen Apps Eine bekannte Hürde – aber kein Hindernis – bei HUAWEI Smartphones sind die fehlenden Google Dienste. Doch auch dieser Kritikpunkt wird immer unbedeutender mit der HUAWEI AppGallery. Die HUAWEI AppGallery wurde bei den Mobile Games Awards 2023 zum „Besten Alternativen App Store des Jahres“ gekürt. Diese Auszeichnung ist bei der täglichen Anwendung gut nachvollziehbar. Der App Store bietet eine einfache und sichere Plattform, um viele nationale und internationale Apps installieren und nutzen zu können. Auch über den Schutz der Privatsphäre muss man sich bei dem vierfachen Sicherheitssystem der HUAWEI AppGallery keine Gedanken machen. Das merken auch die Nutzer:innen. Bereits über 580 Millionen verwenden monatlich die Dienste der HUAWEI AppGallery.

© HUAWEI

Long story short Wie auch aus dem DXOMARK-Ranking zu sehen ist, überzeugt das neuste Smartphone von HUAWEI vor allem mit der außergewöhnlichen Kameraleistung, die es so noch nicht auf dem Markt gab. Besonders im Alltag, wo nicht immer perfekte Lichterverhältnisse herrschen, stellt die Kamera ihr Können unter Beweis. Auch wenn einige Anwendungen beim bewährten Alten bleiben, sorgen die Verbesserungen in der Software alles in allem für eine intuitivere und angenehmere Nutzung des HUAWEI P60 Pro. Aber auch hinsichtlich der Gesamtleistung kann sich das HUAWEI P60 Pro als zuverlässiger Begleiter in allen Lebenslagen sehen lassen. Mit dem Turbo-Modus beim ohnehin langlebigen Akkus und der durch das neue Design verbesserten Widerstandsfähigkeit kann man das Huawei P60 Pro auch problemlos überall hin mitnehmen – das ideale Smartphone für Abenteuerfotograf:innen mit Stil. Ab dem 17. Mai bis 5. Juni gibt es das HUAWEI P60 Pro bei ausgewählten Handelspartnern in Österreich mit einer gratis HUAWEI WATCH GT 3.

© HUAWEI