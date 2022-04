Innovations-Festspiele „salz21 – Zukunft am Fluss“ als Initialzündung

Unternehmen und Gestalter können es sich in unserer heutigen komplexen Welt nicht mehr leisten verschiedene technologische und gesellschaftliche Aspekte zu vernachlässigen. Wer in dieser Welt gestalten und verändern will, muss konsequent global und offen denken. Es gilt in kurzen Zyklen neue Lösungen zu entwickeln. „Denken ohne Geländer“ und Lust auf Neues öffnen uns Türen in neue Denkweisen und neue Möglichkeiten.