IoT, aber sicher: So geht’s!

Zwei, die wissen, wie all das funktioniert, sind Aruba und ACP. Dieses „A-Team“ vereint führende Technologien mit Implementierungs-Know-How und bringt Ihnen geballte Sicherheit für Ihr Netzwerk. Inklusive vollständiger Transparenz, Authentifizierungslösungen, richtlinienbasierter Zugriffsautorisierung sowie Erkennung und Abwehr von Angriffen.

So treibt das umfassende Aruba EdgeConnect SD-WAN-Portfolio den Wandel in der heutigen IT voran. Das Ergebnis: Unternehmen können sich sicher mit kritischen Cloud-Anwendungen verbinden und gleichzeitig eine erstklassige SASE-Architektur ermöglichen, mit der die Leistungsfähigkeit der Cloud voll ausgeschöpft werden kann. Eine rollenbasierte Zero-Trust-Zugriffskontrolllösung wie Aruba ClearPass sichert zudem den Netzwerkrand und stellt so sicher, dass nur die IoT-Geräte auf Daten zugreifen können, die ihrer Rolle im Unternehmen entsprechen.

Ihr Weg zu sicherer IoT

Wie auch Sie Ihre IT-Umgebung vom Edge bis zur Cloud sichern, was zu beachten ist und wie Ihnen Aruba und ACP dabei helfen können, das finden Sie kompakt zusammengefasst im neuen ACP-eBook.