Ist mit einer Kryptowährung von Apple und Samsung zu rechnen?

Kann Facebook die großen Zwei umstimmen?

Wenn Facebook einen bedeutenden technologischen Schritt unternimmt, sieht die Konkurrenz ganz genau hin. So ist es auch bei der Veröffentlichung der Kryptowährung Libra. Dank der Zusammenarbeit mit Mastercard, PayPal, Visa, eBay, Uber, Spotify und diversen anderen Großkonzernen machte Facebook deutlich, wie ernst es dem Social Media-Giganten mit seinen Plänen ist. Zudem etablierte der Konzern eine eigene Niederlassung für Libra in der Schweiz. Diese Entscheidung ist nicht allzu erstaunlich, wenn man sich die politische und gesellschaftliche Lage rund um Digitalgelder vor Augen führt. Nicht zuletzt dank der Crypto Valley in Zug gilt die Schweiz immer mehr als Krypto-Hub in Europa und der Welt. Insbesondere die positive Investmentsituation sorgt für zunehmendes Interesse an der Thematik, welches sich vor allem darin begründet, dass keine komplizierten Regulierungen verabschiedet wurden, sondern Kryptowährungen in bereits bestehende Regularien des Finanzmarkts integriert wurden, was ein größeres Verständnis aller Beteiligten zur Folge hatte. Vor allem der Erfolg von Libra dürfte darüber entscheiden, wie die großen Zwei auf dem Smartphone-Markt - Apple und Samsung - auf die Entwicklung reagieren werden. Bisher zeigten beide öffentlich kein allzu großes Interesse am Kryptomarkt, auch wenn sie das langfristige Potenzial der Währungsform anerkannten. Apple-CEO Tim Cook äußerte sich kritisch dazu, eigene Währungen in den Wettbewerb zu schicken. Von großem Interesse wären Kryptowährungen von Apple und Samsung nichtsdestotrotz, was vor allem für beide betroffenen Aktienkurse gilt. Trader nutzen schon jetzt CFDs, um auf signifikante Veränderungen der Kurse zu spekulieren. Wie beim Forex Trading ist es möglich, mit einem Demokonto zu agieren, bevor ein Echtgeldkonto eröffnet wird. Das bringt vor allem für neue Trader große Vorteile, da sie sich erst an die Marktgegebenheiten gewöhnen können. Das Release einer Kryptowährung vonseiten Apples oder Samsungs wäre also auch für Trader - Anfänger und Fortgeschrittene - eine interessante Entwicklung.