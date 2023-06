IVR: ein interaktives Sprachmenü und seine Anwendung in der Wirtschaftswelt

Sie wird von Banken und Internetdienstleistern, Handels-, Bau- und Transportunternehmen, medizinischen Einrichtungen, soziologischen Forschungseinrichtungen, Online-Shops und in vielen anderen Bereichen eingesetzt. IVR-Dienste helfen den Mitarbeitern von Call-Centern, Zeit und Arbeitskosten zu sparen, und vereinfachen den Empfang von Dienstleistungen für Kunden. Letztendlich machen die IVR-Systeme das Geschäft effizienter und profitabler. In diesem Artikel geben wir praktische Beispiele dafür, wie IVR-Sprachmenüs funktionieren und wie Unternehmen, die diese Technologie eingeführt haben, davon profitieren können.

Warum wird ein IVR-System als interaktiv bezeichnet?

Denn es ist in der Lage, mit dem Benutzer zu interagieren, die vom Benutzer kommenden Informationen (in Form von Sprachnachrichten oder Tonwahlziffern) zu erkennen und nach einem vorgegebenen Algorithmus darauf zu reagieren.

In der Praxis sieht das in etwa so aus.

Nehmen wir an, ein Kunde ruft bei einer Vertriebsgesellschaft an. Das Sprachmenü lässt dem Kunden die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten, wie er weiter vorgehen kann:

Kaufmännische Informationen erhalten (Warensortiment, Preise, Sonderangebote, Rabatte usw.); den technischen Kundendienst kontaktieren; Nach einer Kontaktaufnahme mit einem persönlichen Manager fragen.

Je nach den Antworten "versteht" das System den Zweck des Anrufs und verteilt die Anrufe automatisch an die richtigen Abteilungen und Spezialisten. Wird zum Beispiel die erste Option gewählt, leitet der IVR-Telefondienst die Kommunikation an die Verkaufsabteilung weiter, bei der zweiten Option an den technischen Kundendienst. Im dritten Fall ist es offensichtlich, dass der Kunde das Unternehmen nicht zum ersten Mal kontaktiert hat und mit einem bestimmten Mitarbeiter in Verbindung steht. Das System bietet an, eine zusätzliche Nummer des persönlichen Managers einzugeben, um mit ihm in Verbindung zu treten.