Lebenslanger Cloud-Speicher von pCloud: Jetzt Testphase gratis sichern

In den letzten Jahren wurde das Abo zum führenden Geschäftsmodell im Entertainment- und SaaS-Bereich. Auf den ersten Blick erscheinen die regelmäßigen Raten gering, doch mit der Zeit wird die finanzielle Belastung größer und unüberschaubarer. Den lebenslangen Cloud-Speicher von pCloud mit 500 GB oder 2 TB muss man dagegen nur einmal bezahlen, und kann ihn anschließend ein Leben lang nutzen – ohne weitere Kosten. Um zu beweisen, dass pCloud auch technisch in derselben Liga wie andere Anbieter spielt, stellen dir die Schweizer eine gratis 3-monatige Testphase mit 500 GB zur Verfügung.

Cloud für Anspruchsvolle

Abo-Modelle sind sicherlich kein Versprechen dafür, dass ein Dienst stetig weiterentwickelt wird oder von vornherein mit mehr Funktionen daherkommt. Die Features von pCloud müssen sich in keiner Weise hinter dem Rest verstecken:

Neben einem klassischen Browser-Client kannst du pCloud auf eigenen Apps unter Windows, macOS, Linux, iOS und Android betreiben. Sogar Browser-Erweiterungen sind verfügbar. Intelligente Suchen oder die Direkteinbindung ins Betriebssystem sorgen für einen reibungslosen Arbeitsablauf.

In einem eigenen Papierkorb kannst du gelöschte Daten bis zu 365 Tage aufbewahren und die so genannte Rewind-Funktion kann sogar komplette Datenbestände zu einem bestimmten Datum wiederherstellen. Mit einem nativen Backup-Feature kann man Backups seiner Mac- oder PC-Festplatten erstellen. Auch eine eigene Foto-Verwaltung ist in pCloud integriert.