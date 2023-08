Lotto spielen geht jetzt auch klimafreundlich: KEBA bringt Klimaneutralität für Lottoterminals

Dies entspricht in etwa 680 Kilometer Autofahrt oder der Produktion von 13 Paar Laufschuhen. Mit der Erfassung des PCF (Product Carbon Footprint) des KeWin Micro konnten auch erste Reduktionsmaßnahmen abgeleitet werden. Da KEBA als Unternehmen bereits umfassende Maßnahmen zur Reduktion des CO 2 Footprints unternommen hat, verbleiben über 90% der CO 2 -Emissionen eines KeWin Micros bei der Materialbeschaffung und Vorverarbeitung.

Die Berechnung des aktuellen CO 2 -Fußabdrucks wurde nach dem Prinzip „Cradle-to-Customer plus waste“ durchgeführt, also von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis hin zu seiner Entsorgung. Mit der durchgeführten Ist-Stand-Erhebung ist sichergestellt, dass alle CO 2 -Emissionen, die KEBA beeinflussen kann, betrachtet werden und ein Gesamtbild entsteht.

Am Beginn des gemeinsamen Projektes mit Climate Partner stand die Erhebung der aktuellen CO 2 -Bilanz auf Basis des Greenhouse Gas Protocols.

Demzufolge werden auch Lieferanten in das Projekt miteinbezogen und das Sourcing durch KEBA unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten durchgeführt. Maßnahmen zur weiteren CO 2 -Reduktion umfassen unter anderem das vollständiges Umstellen auf Ökostrom und nachhaltiges Produktdesign in Bezug auf Materialauswahl sowie Trenn- und Recyclierbarkeit.

Das KeWin Micro CO 2 -Einsparprojekt ist für die KEBA Lottery Solutions nur der erste Schritt in Richtung Klimaneutralität. Auch das volumenstarke, High-Speed Lotterieterminal KeWin Multimedia wird seinem kleinen Bruder in eine grüne Zukunft folgen. Das Analyseprojekt gemeinsam mit ClimatePartner steht bereits in den Startlöchern.

Mit Kompensationsprojekten in eine klimaneutrale Zukunft