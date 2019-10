Mehr Wissen, mehr Vertrauen – CRIF macht's möglich

CRIF bietet vertrauenswürdige Informationen

Gerade in der heutigen Zeit sind Informationen jedoch einfach und schnell zugänglich, wodurch eine wahre Informationsflut entsteht, bei der die Relevanz sowie Wertigkeit all dieser Informationen oftmals schwer einzuschätzen ist. Gibt es ein Erfolgsrezept dafür? Ja! Was es dazu braucht sind die richtigen Informationen aus einer vertrauenswürdigen Informationsquelle, die schnell und unkompliziert per Mausklick abrufbar sind. Wer denkt, dass das nicht möglich ist, irrt. Denn CRIF, als führender Anbieter von Business Informationen, ist genau diese vertrauensvolle Informationsquelle und daher wichtiger Informationspartner der österreichischen Wirtschaft.

Von Tirol bis Australien: CRIF bringt Transparenz in Geschäftsbeziehungen

Mit den Lösungen von CRIF können Unternehmen die wirtschaftliche Zuverlässigkeit ihrer nationalen und internationalen Geschäftspartner frühzeitig prüfen, wie auch den wirtschaftlichen Eigentümer feststellen. Somit kann das Risiko von Zahlungsausfällen oder Verzögerungen in der Lieferkette minimiert werden. Dabei werden Compliance-Vorgaben eingehalten und größtmögliche Transparenz und Rechtssicherheit in die Zusammenarbeit gebracht. Denn es gilt: Wissen bringt wirtschaftlichen Erfolg und mehr Sicherheit im internationalen und nationalen Business.