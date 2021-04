Musikgenuss bis zu 10 Stunden: Mit den Huawei FreeBuds 4i der Hektik entfliehen dank Active Noise Cancellation

Ab sofort sind die Huawei FreeBuds 4i bei teilnehmenden Handelspartnern zu einem Preis von 79 Euro erhältlich, solange der Vorrat reicht. Die Huawei FreeBuds 4i kommen dabei in den Farben Carbon Crystal Black und Ceramic White und werden zu einem späteren Zeitpunkt auch in einem auffallenden Honey Red verfügbar sein.

Um in der Natur so richtig abschalten zu können und innere Ruhe zu finden gibt es viele Tipps und Tricks– von Outdoor Yoga Einheiten bis hin zu ausgedehnten Spaziergängen und Fahrradtouren. Mit den Huawei FreeBuds 4i können sich Huawei Nutzer durch entspannende Musik und Active Noise Cancellation (ANC) noch mehr auf sich selbst und die Entspannung konzentrieren.

Zeit im Freien zu verbringen, sorgt bei Vielen für ein inneres Gleichgewicht. Dieser Idee ist auch Huawei bei den Huawei FreeBuds 4i gefolgt, deren Design vom bekannten schwarzen Sandstrand Islands inspiriert wurden. Das Design der Huawei FreeBuds 4i und des Charging Cases ist simpel, elegant und zugleich funktional. Das kompakte Case passt in jede Hosentasche und kann ganz einfach überallhin mitgenommen werden. Die geradlinige Rückseite sorgt dabei für zusätzlichen Halt auf Oberflächen. Unabhängig davon, ob die innere Balance eine Wanderung im Gebirge, einen Fahrradausflug in der Natur oder eine andere sportliche Aktivität bedeuten, mit den Huawei FreeBuds 4i ist die richtige Musik immer mit dabei. Durch die bis zu 10-stündige Akkulaufzeit kann auch kein Ausflug zu lang dauern und durch die intelligente Schnellladefunktion des Charging Cases, können die Huawei FreeBuds 4i nach nur 10 Minuten Ladezeit noch zusätzlich 4 Stunden Hörvergnügen bereiten.

Klein, aber oho!

Das kompakte Case der HUAWEI FreeBuds 4i liegt mit seiner Form und Größe ideal in der Hand. In ihrem kompakten Ladegehäuse verschwinden die HUAWEI FreeBuds 4i spielend einfach in der Hosentasche ohne dick aufzutragen. Die hochglanzpolierte Oberfläche der Earbuds verleihen einen modernen und auffälligen Look: In Ceramic White, Carbon Black oder Red.

Auch der Tragekomfort wurde verbessert und die Form der HUAWEI FreeBuds 4i noch besser an den Gehörgang angepasst. So profitieren auch Langzeithörer von dem verfeinerten Design mit einem noch angenehmeren Tragegefühl.