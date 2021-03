Produkttest: Das können die neuen HUAWEI FreeBuds 4i mit extra starkem Akku und Geräuschunterdrückung

29.03.2021

Brandneu hat HUAWEI die kabellosen „HUAWEI FreeBuds 4i“ In-Ear-Kopfhörer im Sortiment, die nicht nur durch extrastarke Akkuleistung, Active Noise Cancellation und einen besonders attraktiven Preis bestechen. Wir durften sie testen.

Der Hype um kabellose Kopfhörer, die zunächst wegen ihres ungewohnten Designs von manchen belächelt wurden, hält an. Das macht auch Sinn: Wer zum Beispiel im Haushalt Aufgaben erledigt, gerade kocht oder aus anderen Gründen die Hände frei haben will, kann währenddessen gemütlich Musik hören oder telefonieren – und das ganz ohne irgendjemanden mit Lärm aus Lautsprechern zu stören. Wer sich für solche Kopfhörer interessiert, ist mit den neuen HUAWEI Freebuds 4i aus mehreren Gründen gut beraten.

Aktion Toggle Infobox Im Aktionszeitraum bis 25.4. sind die Kopfhörer bei teilnehmenden Handelspartnern für nur 79 € erhältlich.

Akku mit Ausdauer „Aber was, wenn der Akku ausgeht?“: Ein vielzitiertes Argument, das gegen die Anschaffung von Bluetooth-Kopfhörern spräche, widerlegen die HUAWEI FreeBuds 4i im Handumdrehen. Der Akku hält mit einer einzigen Ladung (ohne aktives Noise Cancelling) beim Musikhören bis zu 10 Stunden, beim Telefonieren bis zu 6,5 Stunden. Für Musikfans, die viel unterwegs hören, oder Calls, die doch einmal länger dauern, ist es aber auch nicht weiter tragisch, wenn doch einmal der Akku ausgeht: Dank innovativer Schnellladetechnologie reichen 10 Minuten im Case aus, um für weitere 4 Stunden frische Power zu sorgen.

Das Highlight: Active Noise Cancelling Was die HUAWEI FreeBuds 4i auszeichnet, ist vor allem die „Active Noise Cancelling“-Technologie, die man so sonst nur von teureren Audio-Produkten kennt. Die Kopfhörer erkennen unterschiedlichste Geräusche aus der direkten Umgebung und filtern so den Umweltlärm heraus. Gerade, wer sich ein Home-Office teilt oder gerne in der U-Bahn liest, wird dieses Feature besonders wertschätzen. Doch die HUAWEI FreeBuds 4i können den Lärm nicht nur „canceln“, sondern auch hervorheben: Im Straßenverkehr bewährt sich etwa der zusätzliche „Awareness-Modus“, mit dem die Geräusche wiederum stärker zu hören sind.

Nicht nur für den Träger oder die Trägerin der Kopfhörer lohnt sich das Noise Cancelling, sondern auch für deren Gesprächspartner und –partnerinnen: Denn auch das Mikrofon blendet effektiv etwa Windgeräusche aus, Rauschunterdrückungstechnologie sei Dank. Wer zum Beispiel nach einem langen Arbeitstag gerne beim Spazieren telefoniert, kann das mit den HUAWEI FreeBuds 4i also auch in einer lauten Umgebung problemlos tun. Die Klangqualität beim Musikhören überrascht positiv, vor allem Popsongs und Bass-intensive Lieder klingen glasklar und dynamisch.

Bedienung: Einfach und intuitiv Wer seine HUAWEI FreeBuds 4i zum ersten Mal verwendet, kann ohne große Hexerei direkt loslegen. Die Kopfhörer funktionieren über Bluetooth mit allen Smartphones auf Android- und iOs-Basis. Ganz intuitiv klappt auch die Bedienung auf Anhieb mit Tippen auf die Kopfhörer: Zwei Mal Tippen pausiert oder startet Lied oder Anruf, einmaliges längeres Tippen aktiviert oder deaktiviert den Noise-Cancelling-Modus.

Design: Zeitlos und praktisch Ein schmales, ovales Kunststoff-Case im schlichten und zeitlosen Design – erhältlich in weiß, schwarz und demnächst auch rot – macht das Leichtgewicht zum idealen Begleiter für den Alltag. Im Gegensatz zu sperrigen Over-Ear-Kopfhörern liegen die HUAWEI FreeBuds 4i gut in der Hand – und in jeder Hosentasche.

Tragekomfort in allen Lebenslagen An die In-Ear-Kopfhörer gewöhnt man sich dank der innovativen Form, die an den Gehörgang angepasst ist, sehr schnell. Praktischerweise gibt es drei verschiedene Aufsätze in Small, Medium und Large – so ist für jeden die passende Größe dabei. Gerade, wer lange Zeit durchgehend Musik hört oder telefoniert, ist schnell dankbar für das ausgeklügelte Design, das auf maximalen Komfort ausgelegt ist. Besonders beeindruckend: Auch beim Sport, etwa beim Joggen, halten die HUAWEI FreeBuds 4i fest im Ohr.

Viel Leistung für niedrigen Preis Am meisten überrascht nach dem intensiven Testen der HUAWEI FreeBuds 4i dann der Preis – denn dieser ist im Vergleich zu Konkurrenzprodukten mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 99 € unerwartet niedrig. Im Aktionszeitraum bis 25.4. sind die Kopfhörer bei teilnehmenden Handelspartnern sogar für 79 € erhältlich. Fazit: Wow! Bis zu zehn Stunden Akkulaufzeit und ein Noise-Cancelling-Feature, das den Alltag im Handumdrehen erleichtert: Wer die HUAWEI FreeBuds 4i testet, will sie im Anschluss nicht mehr missen. Ein beeindruckend innovatives, leistbares und qualitativ hochwertiges Gadget, dem unzählige Stunden Musikgenuss und Telefonate bevorstehen.

HUAWEI FreeBuds 4i: Auf einen Blick Toggle Infobox Unverbindlicher Richtpreis: 99 Euro

Verfügbare Farben: Ceramic White, Carbon Crystal Black, Honey Red

Verfügbarkeit: im österreichischen Handel