Produkttest: Huawei MatePad 11 – Das smarte Multitalent für eine ideale Work-Life-Balance

04.08.2021

Ausgiebige berufliche Calls, detailreiche grafische Bearbeitungen und der spannende Blockbuster am Abend: Wir haben das neue Huawei MatePad 11 in diesen und mehr Situationen getestet. Was es zum idealen Begleiter im Berufs- und Privatleben macht, zeigt unser Bericht.

Der flexible Gegenpart zum Stand-PC und die Bildschirm-Erweiterung an stressigen Arbeitstagen – Tablets haben sich nicht nur in unserem Privatleben, sondern auch im Arbeitsalltag bereits durchgesetzt. Das neue Huawei MatePad 11 beweist in unserem Test eindrucksvoll, wie die eigene Work-Life-Balance durch das smarte Gadget noch effizienter gestaltet werden kann.

Leistungsstarkes Arbeiten leicht gemacht: Das Huawei MatePad 11 Dass das neueste Mitglied der Huawei MatePad Familie eine starke Unterstützung während des gesamten Arbeitstages bietet, hat es in unserem Test eindeutig gezeigt. Während der Erstellung von Präsentationen, der Mitschrift bei (virtuellen) Terminen bis hin zu dem Einsatz als Second-Screen neben dem Laptop – die vielen intelligenten Funktionen und das 10,95-Zoll 120Hz FullView-Display machen das Huawei MatePad 11 zu einem vollwertigen Arbeitsgerät.

© Huawei

Der neu organisierte Desktop zeigt schnell und praktisch kürzlich genutzte Apps an. Via simpler Touch-Bedienung können einfach App-Vorschauen angezeigt werden, ohne die App extra öffnen zu müssen. Die Service-Widgets1 können individuell an die eigenen Anforderungen angepasst werden – ganz egal ob Wetterupdates für wichtige Außentermine oder der eigene Kalender im Vordergrund stehen. Und auch wenn es stressbedingt hin und wieder an unseren persönlichen Multitasking-Fähigkeiten mangelt, heben die smarten Features des Huawei MatePad 11 diese auf ein neues Level: Die neue Funktion des App-Multiplier namens Window Lock erlaubt es, an zwei Aufgaben innerhalb einer App gleichzeitig zu arbeiten, während durch die Multi-Window Funktion bis zu vier Apps auf einem einzigen Bildschirm geöffnet werden können. Das ermöglicht das Verfassen von Notizen während Calls oder eine Abstimmung mit den Kolleginnen und Kollegen per Chat während einem langen Videomeeting.

© Huawei

Bei der Kombination aus Laptop, Smartphone und HUAWEI MatePad 11 überzeugt die intelligente Multi-Screen-Collaboration, die verschiedenen Geräte zu einem System zusammenschließt und drei verschiedene Modi umfasst, die wir in unserem Test mit einem Laptop und dem Huawei MatePad 11 ausprobiert haben. Die Verknüpfung der beiden Geräte erlaubt die Nutzung einerseits wie einen zweiten Bildschirm, sodass Dateien ganz einfach zwischen Laptop und Tablet hin und her geschoben werden können. Durch den Modus Spiegelung des Laptop-Screens können Bildbearbeitungen auch direkt auf dem Huawei MatePad 11 erfolgen und durch den Extended Modus kann der Bildschirm ganz einfach auf das Tablet erweitert werden, um von einer noch größeren Arbeitsfläche zu profitieren. Mit 6+128 GB verfügbarem Speicher bietet das HUAWEI MatePad 11 auch genügend Kapazität für unsere Dokumente und Bildmaterial. Durch die Koppelung mit einem Smartphone können unsere Bilder und Videos außerdem direkt auf das Tablet übertragen und dort bearbeitet werden, ohne umständliche und langwierige Transfers zu benötigen.2

© Huawei

Smarte Gadgets im Einsatz: Das HUAWEI Smart Magnetic Keyboard und der HUAWEI M-Pen Zusätzlich zum Huawei MatePad 11 konnten wir die praktischen Gadgets Huawei Smart Magnetic Keyboard und den Huawei M-Pen testen, die mit dem Tablet kompatibel sind. Um das Keyboard zu befestigen, braucht man dabei keine technischen Skills, denn das Setup geht ganz einfach über die intelligente Magnettechnologie. Besonders praktisch ist außerdem, dass das Huawei Smart Magnetic Keyboard gleichzeitig wie eine Schutzhülle den Screen umschließt.

© Huawei

Handschriftlichen Notizen, die später nur noch schwer zu lesen sind, gehören mit dem Huawei M-Pen der Vergangenheit an: Der Druck- und Neigungsempfindliche Stift liegt angenehm und gut in der Hand und Notizen sowie grafische Bearbeitungen werden einfach und schnell vom Huawei MatePad 11 erkannt. Durch die Funktion FreeScript kann zudem direkt zwischen Eingabe per Keyboard und Notizen mit dem M-Pen gewechselt werden. Klarer Sound und starker Akku Videocalls und Telefon-Meetings sind Teil des Arbeitsalltags Vieler – so auch von unserem. Damit die eigene Botschaft beim virtuellen Treffen immer gut ankommt, sind beim Huawei MatePad 11 vier Mikrofone integriert, die durch die intelligente AI-Geräuschunterdrückungstechnologie ergänzt werden. Und unser Test zeigt tatsächlich: bei einem Call in lauterer Umgebung, werden Hintergrundgeräusche angenehm herausgefiltert. Und auch während den längsten Meeting-Marathons hat uns das Huawei MatePad 11, mit einer Power für 12 Stunden Videowiedergabe, nicht im Stich gelassen.3

© Huawei

Auch in der Freizeit top: Gaming und Heimkino mit dem Huawei MatePad11 Von der Arbeit direkt in den Feierabend – ein umfassender Assistent für Work-Life-Balance muss natürlich auch im Privatbereich punkten. Das Huawei MatePad 11 beweist seine Stärke dabei vor allem beim Thema Heimkino und Gaming. Im Videospiel-Test zeichnet sich das 120Hz Display sowie der DCI-P Farbraum aus – Gaming-Fans können immersiv in das Spiel eintauchen. Das integrierte WiFi 6 Protokoll sorgt für eine noch stabilere Verbindung, so dass man sich auch bei Multiplayer Games nicht vor einem Absturz oder störenden Unterbrechungen sorgen muss. Neben der Grafik kommt es beim Gaming – aber vor allem auch beim binge watchen der Lieblingsserie oder dem Entdecken des neuen Blockbusters – vor allem auch auf den richtigen Sound an. Und trotz seiner kompakten Größe, kann sich das Soundsystem des Huawei MatePad 11 hier richtig hören lassen. Mit vier Kanälen und vier Lautsprechern bietet das neueste Mitglied der Huawei MatePad Familie eine völlig neue Klangwelt mit verlässlichem Sound, sowohl bei satten Bässen als auch bei klaren und präzisen Höhen. Das hebt das Filmerlebnis auch on-the-go bei langen Zug- oder Flugreisen auf ein neues Level.

© Huawei

Damit auch bei einem langen Arbeitstag oder Filmmarathon die Augen geschont werden, ist das Huawei MatePad 11 TÜV Rheinland Doppelzertifiziert. So werden nicht nur die blauen Lichtanteile reduziert, sondern die Augen auch keinem schädlichen Flimmern ausgesetzt. Elegant und stilsicher zu jeder Zeit Kommen wir nun zu den äußeren Werten. Die Optik ist hochwertig und minimalistisch, so dass es sich auch zu Hause gut in die Umgebung einfügt, das elegante Design in der Farbe Matte Grey macht es zudem ganz klar Business-tauglich. Das Huawei MatePad 11 überzeugt uns mit seinem minimalistischen Äußeren und der Power, die in ihm steckt – es ist ein verlässlicher Begleiter, der nicht nur das berufliche, sondern auch das private Leben optimiert. Im österreichischen Handel ist das HUAWEI MatePad 11 zu einem unverbindlichen Richtpreis von 449 Euro erhältlich.

© Huawei

Ein kleiner Tipp für Sparer: Im Aktionszeitraum von 9. August bis 29. August gibt es beim Kauf eines Huawei MatePad 11 den Huawei M-Pen und das Huawei Keyboard kostenlos dazu.

Huawei MatePad 11 Toggle Infobox Unverbindlicher Richtpreis: 449 Euro

Speicherkonfiguration: 6+128 GB

Verfügbare Farben: Matte Gray

Verfügbarkeit: ab sofort verfügbar