Ratgeber für Onlinemarketing: Erfolgreiche Webseitenbetreibung

Was, wenn die eigene Seite in den Suchmaschinen nicht ganz vorne angezeigt wird und unter Millionen von Webseiten untergeht? Da auch im Internet alles seine Strukturen und Regeln besitzt, sollten diese bekannt sein, um das Ranking positiv zu beeinflussen. Wie das funktioniert, das erfahren Sie hier.

Wer auf sich aufmerksam machen möchte, nutzt bezahlte Textanzeigen zur Kundengewinnung. Diese werden in den gängigen Suchmaschinen wie Google, Yahoo! oder Bing geschaltet und sprechen potenzielle Kunden zielgenau an. Sogenannte Keywords bringen Anbieter und Kunden zusammen, denn vom Nutzer eingegebene Suchwörter werden mit einer entsprechenden Anzeige bedient. Diese werden auf der Suchmaschinenseite auf den ersten Positionen angezeigt und sorgen dadurch für eine höhere Aufmerksamkeit.

Relevante Keywords

Bezahlte Anzeigen setzen sich aus verschiedenen Wortgruppen und Sätzen zusammen. Je konkreter in diesen Keywords definiert werden, die das Produkt oder die Dienstleistung beschreiben, desto erfolgreicher ist die entsprechende Anzeigenschaltung. Wird ein Keyword oder eine Wortgruppe in die Suchmaschine eingegeben, die in der Anzeige enthalten ist, wird diese eingeblendet. In diesem Fall ist die richtige Auswahl der Keywords wichtig, da diese in den meisten Fällen auch von Mitbewerbern beworben werden. Oft ist es bei einer großen Anzahl von Mitbewerbern effektiver, auf seltene Keywords zu setzen. Dadurch erfolgen zwar weniger Aufrufe, aber diese gehen dann meist mit einem Verkauf einher.