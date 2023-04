Sie dient klimawirksamen und nachhaltigen Unternehmen, Projekten und Ideen als Plattform, um mit Investor:innen in Kontakt zu treten. Kapitalsuchenden soll der Austausch mit Investor:innen – und im besten Fall auch eine Finanzierung – ermöglicht werden. Die Veranstaltung ist kostenlos, die Tickets dafür sind online erhältlich.

Vielseitiges Programm: Eröffnung durch Klimaschutzministerin Gewessler, Podiumsgespräch, 4 Sessions und 85 Ausstellende

Die Teilnehmer:innen erwartet bei „The Green 100“ ein umfangreiches Programm zum Thema „Green Finance“. Die Eröffnung erfolgt durch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Bernd Vogl, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds. Das Podiumsgespräch „Kapital sucht Projekt oder Wie wir den grünen Wandel finanzieren“ eröffnen Umweltökonomin Birgit Bednar-Friedl (Uni Graz), CliMates Austria-Vorständin Katja Hummer und der Social Entrepreneur und Investor Martin Rohla (Goodshares). Moderiert wird die Messe von Andreas Jäger.

Vier spannende Expert:innnen-Sessions zum Thema „Green Finance“

Insgesamt vier Sessions bieten den Besucher:innen die Möglichkeit noch weiter ins Thema „Green Finance“ einzutauchen: Expert:innen beleuchten verschiedene Aspekte zu nachhaltiger Finanzierung, die Sessions finden in Form von Silent Conferences statt. Die Audioübertragung erfolgt über Kopfhörer, die vorab an die Teilnehmer:innen ausgegeben werden. Die Plätze für die Sessions sind beschränkt und werden nach dem „First Come, First Serve“-Prinzip vergeben.

Session 1 (12:00-13:00 Uhr): Wie finanziere ich mein Unternehmen?

Mit der Frage nach dem geeigneten Finanzierungsmodell für das eigene „grüne“ Unternehmen befassen sich in dieser Session anerkannte Finanzierungsexpert:innen und schöpfen hierbei aus eigener Erfahrung. Am Podium: Nina Dohrau (Austria Wirtschaftsservice), Günter Grabner (PV-Invest GmbH), Carmencita Nader (Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG), Eva-Maria Weidenthaler (GLEAM Bikes) und Nina Wöss (AVCO).

Session 2 (13:30-14:30 Uhr): Alles digital (& nachhaltig)!

Katharina Muner-Sammer (Sustainable Finance-Expertin ÖGUT) und Armand Colard (ESG Plus) geben einen Einblick in digitale und nachhaltige Finanzservices. Anschließend werden den Teilnehmer:innen sogenannte Robo-Advisors von Frank Huttel (FiNet Asset Management AG, vividam) und Tillmann Lang (Invoya) nähergebracht.

Session 3 (15:00-16:00 Uhr): Crowdfinanzierung – eine Alternative in der Finanzierungslandschaft

Worauf müssen Unternehmen bei Crowdinvesting-Kampagnen achten und welche Risiken gibt es für Investor:innen? Darauf gibt diese Session Antwort. Susanne Hasenhüttl (Sustainable Finance-Expertin ÖGUT) führt in die Welt der Crowdfinanzierung ein, anschließend erwarten die Teilnehmenden Pitches von grünen Crowdinvesting-Plattformen – darunter Selina Eisler (Collective Energy), Erwin Fritz (Rockets Investments), Stefan Kainz (Crowd4Climate), Andrea Maria Mayer (Genossenschaft für Gemeinwohl) und Christoph Zinganell (Collective Energy) – sowie ein Interview mit Theresa Mai (Wohnwagon).

Session 4 (16:30-17:30 Uhr): 10.000 Euro nachhaltig veranlagen – aber wie?

In dieser Session teilen Sustainable Finance-Expert:innen ihre Erfahrungen. Heidrun Kopp (Institut für Nachhaltiges Finanzwesen) spricht über ihren Weg zur nachhaltigen Veranlagung, und Christian Kornherr (Umweltzeichen Team im Verein für Konsumenteninformation) über Green Washing und wie man es erkennt und vermeidet. Jakob Mayr (WWF) schließt die Session mit einem Interview.