TikTok-Videos auf Instagram – Die Vorteile der Plattformen erfolgreich nutzen

Das Posten auf sozialen Netzwerken, wie Instagram oder TikTok soll in erster Linie Spaß machen, informieren und im besten Fall unterhalten. Wenn man den persönlichen Kanal oder den Markenauftritt aber professionell angehen und Instagram- oder TikTok Follower gewinnen möchte, bedarf es einer gut durchdachten Strategie.

Das beginnt bei der Zielgruppen-Analyse und der jeweiligen Ansprache, führt über Themenpläne und das wertschätzende Community Management bis zu möglichen Werbepartnerschaften. Enorm wichtig ist es, die Dynamiken und technischen Möglichkeiten von TikTok und Instagram zu kennen, um diese für sich sinnvoll zu nutzen.

TikTok und Instagram verstehen und Vorteile verschaffen

Um sich strategische Vorteile zu verschaffen und auf TikTok und Instagram die Chancen auf den Erfolg und mehr Follower:innen zu maximieren, ist es wichtig, einige Punkte zu beachten:

Algorithmus: Wer den Algorithmus von Instagram und TikTok versteht, der kann seine Videos und Fotos entsprechend den Gewohnheiten und Interessen der Zielgruppe anpassen. Das ist wichtig, denn die Algorithmen zeigen den Nutzer:innen möglichst Inhalte an, die den persönlichen Vorlieben entsprechen.



Interaktion: Wer kontinuierlich in den sozialen Netzwerken aktiv ist und regelmäßig neue Inhalte postet, unterhält sein Publikum und stellt ein hohes Engagement sicher. Über Abstimmungen und die Kommentarfunktion lässt sich prima mit den Follower:innen interagieren.



Authentizität und Natürlichkeit: Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass sich in den sozialen Netzwerken ein ehrliches und transparentes Auftreten durchsetzt. Wer sich mit Ecken und Kanten präsentiert und mit Fehlern offen umgeht, gewinnt Zuspruch. Zwar sind Video- und Fotofilter noch immer beliebt, doch auch hier gibt es mittlerweile viele Follower:innen, die sich mehr Natürlichkeit wünschen.



Datenschutz und Plattform-Richtlinien: Sowohl TikTok als auch Instagram haben strenge Richtlinien, was den Umgang mit der Community angeht. Wer im Hinterkopf behält, was erlaubt ist und was nicht, läuft nicht Gefahr, dass Fotos und Videos gelöscht oder das Konto gesperrt wird. Dasselbe gilt für den Datenschutz. Es sollte gesichert sein, dass keine persönlichen oder sensiblen Daten an die Öffentlichkeit geraten.

Wie die Verbindung von TikTok und Instagram zum Erfolg wird

Um die eigene Reichweite zu erhöhen und/oder eine neue Zielgruppe zu erreichen, ist es sinnvoll, die Synergien von Instagram und TikTok zu nutzen. Weltweit gibt es mehrere Milliarden Menschen, die TikTok und Instagram nutzen. Angesichts dieser Zahlen ist das Potenzial riesig.

Die Verbindung von Instagram und TikTok eignet sich optimal für Cross-Promotion. Das bedeutet, man erstellt einen Teaser oder ein TikTok Video und bindet diese bei Instagram ein. Auf der anderen Seite kann man in der Insta-Bio auf den eigenen TikTok-Kanal verweisen. So werden Follower:innen auf den Account beim jeweils anderen sozialen Netzwerk aufmerksam gemacht.

Wer die Trends auf TikTok und Instagram im Auge behält und seine Inhalte möglichst „natürlich“ daran anpasst, kann enorme Aufmerksamkeit generieren. Auch die Verwendung populärer Hashtags zielt darauf ab und steigert zusätzlich auf beiden Plattformen die Bekanntheit. Das ist wichtig, um mehr Follower:innen anzulocken.

Wer Filter und optische Effekte sowie die Umfrage-Funktion auf Instagram und TikTok clever nutzt, erhöht die Interaktion mit der eigenen Community signifikant und fördert das allgemeine Engagement.

Mit Likes belohnt werden: Coole TikTok Videos auf Instagram

Was den Erfolg von TikTok Videos angeht, sollten beim Erstellen ein paar Faktoren berücksichtigt werden.

Die Clips sollten möglichst kurz (ca. 35 Sekunden) und prägnant sein, da die Aufmerksamkeitsspanne vieler Nutzer:innen eher kurz ist. Dennoch können in der App erstellte Clips bis zu einer Minute lang sein, hochgeladene Videos mittlerweile sogar bis zu zehn Minuten.

Wer bei den Videos zudem besonders kreativ, authentisch, witzig oder originell ist und mit gängigen Sehgewohnheiten bricht, zieht die Aufmerksamkeit der Community auf sich. Es lohnt sich auch, allgemeine Trends und TikTok Challenges zu berücksichtigen, um für mehr Bindung zu sorgen.

Die TikTok Videos leben von der musikalischen Untermalung. Ganz gleich, ob witzige Tonspuren nachgesprochen werden oder ob man passende TikTok Songs finden muss – der Ton macht in diesem Fall die Musik und krönt jedes TikTok Video.

Wer viel Wert auf eine gute Video-Bearbeitung, hochwertiges Equipment und eine schöne Ausstattung legt, kann sich in der Regel über mehr Views, positive Kommentare und Likes freuen.

So einfach bindet man TikTok Videos auf Instagram ein

Wichtig ist, dass man vor dem Posten eines TikTok Videos den Schieberegler in den Einstellungen auf „auf Gerät speichern“ schiebt. So kann man jederzeit auf das Video in der persönlichen Foto-/Video-Galerie auf dem Smartphone zurückgreifen.

Das Einbinden der TikTok Videos auf Instagram ist super easy. Hat man die TikTok App geöffnet, kann man über die Einstellungen TikTok den Zugriff auf die Instagram-Daten gewähren. Nun drückt man auf das Profilbild-Symbol und auf „Profil bearbeiten“.

In einem neuen Fenster öffnen sich mehrere Optionen, wobei auf „Instagram“ und darauf folgend auf „Instagram verbinden“ zu tippen ist. Nach Eingabe vom Instagram-Nutzernamen und dem Passwort ist das Instagram-Konto mit dem TikTok-Kanal verknüpft.

TikTok Video in der Instagram Story

Das TikTok Video kann in der Insta-Story gepostet werden. Das betreffende TikTok Video in der TikTok App öffnen und auf das Pfeil-Symbol oder das „Teilen“-Zeichen tippen. Nun muss „Instagram“ als Kanal ausgewählt werden und man wird automatisch zur Instagram App weitergeleitet. Hier tippt man das „Story“-Zeichen an, wählt aus, mit welchen Follower:innen das Video geteilt werden soll – fertig!

TikTok Video im Carousel Post

Das TikTok Video in einen Karussell-Post einbinden ist ebenfalls möglich. Hierbei können auf Instagram bis zu zehn Bilder oder Videos in einem Beitrag hochgeladen werden. Für das Einbinden eines TikTok Videos muss dieses in der TikTok App angeklickt und unter „Download“ gespeichert werden.

Nach dem Öffnen der Instagram App und dem Erstellen eines neuen Beitrags können über das lange Drücken auf den Smartphone Screen Inhalte für das Carousel Posting ausgewählt werden. Hierfür kann auch das zuvor gespeicherte TikTok Video ausgewählt und eingefügt werden. Anschließend auf „Teilen“ klicken und der Carousel Post erscheint im Feed.

TikTok Video im Instagram Reel

Das TikTok Video lässt sich auch als „Reel“ auf Instagram hochladen. Ein Reel kann aus mehreren 15-Sekunden-Clips bestehen, die aufeinanderfolgen. Diese lassen sich mit Musik, GIFs, optischen Effekten, Textfeldern sowie Personen-Markierungen und einer Bildunterschrift ergänzen. Durch das Klicken auf „Teilen“ wird das Reel mit dem TikTok Video auf Instagram veröffentlicht.