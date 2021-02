Überall schnelles Internet für KMU und Home-Office

In kurzer Zeit sind Videokonferenzen mit Kollegen und Geschäftspartnern zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Das hat eine neue Arbeitswelt eröffnet, doch diese braucht professionelle Mittel: Meraki Go ist einfach installiert und bringt starkes WLAN in jeden Raum.

Ruckelnde Videokonferenzen nerven und sind unprofessionell

Die technischen Möglichkeiten von Online Besprechungen haben viele von uns begeistert, doch nach der ersten Euphorie stellt sich auch digitale Ermüdung ein, vor allem wenn man mehrere Stunden täglich vor dem Bildschirm verbringt. Warum ist das so? In realen Besprechungen, wenn alle um den Tisch sitzen, ergibt ein kurzer Blick ein Stimmungsbild: Wer ist unruhig, redet mit dem Nachbarn oder wer nickt zustimmend. In Video-Meetings sehen wir nur viele Köpfe in kleinen Kästchen und versuchen immer wieder mühselig zu erkennen, wer aufmerksam ist – das ist anstrengend. Noch anstrengender wird es, wenn das Internet aussetzt: Eingefrorene Gesichter, ein Ton der nicht zum Bild passt, ein Sprecher verschwindet plötzlich und alle warten bis er sich wieder angemeldet hat – jeder hat das schon erlebt und jeder ist davon genervt. Ist man selbst betroffen, wenn das eigene Internet ausfällt, ist das nicht nur unangenehm, sondern es wirkt auch unprofessionell, etwa im Videogespräch mit einem Kunden.

Meraki Go ist der Boost fürs Internet

Auch wenn wir mit den Kollegen sicher wieder im Büro zusammenarbeiten oder uns mit Kunden treffen werden, gilt dennoch: Home-Office und Video-Konferenzen sind gekommen, um zu bleiben. Gegen die digitale Erschöpfung nach langen Onlinemeetings hilft Bewegung an der frischen Luft. Gegen das langsame oder ruckelnde WLAN gibt es eine technische Lösung, die noch dazu ganz einfach zu nutzen ist: Meraki Go von Cisco sorgt für schnelles und stabiles WLAN in allen Räumen. Dieser WiFi Access Point (übersetzt heißt das drahtloser Zugangspunkt) stellt sicher, dass das Internet auch im letzten Winkel tadellos funktioniert. Die Plug and Play Lösung ist in wenigen Schritten einsatzbereit und wird über eine App verwaltet.

Meraki Go von Cisco: Jetzt kaufen