Unbekannte Helden: Der Alltag eines IT Security-Experten

Denn auch die Cyberkriminellen nutzen das Internet als Quelle – mit einer vorzeitigen Veröffentlichung würde man also der Gegenseite in die Hände spielen.

Die Dynamik des Feldes – kein Forschungsprojekt gleicht dem anderen – zeichnet den Beruf eines Security Researchers aus, macht die Tätigkeit spannend und herausfordernd. Neben praktisch-theoretischem Wissen und dem Interesse an Hacking ist auch Neugier und Durchhaltevermögen in diesem Umfeld wichtig. Zudem werden im Unternehmen kommunikative Fähigkeiten und Stress-Resistenz großgeschrieben.

Die Forschungsarbeit im SEC Consult Vulnerability Lab ist aber nur ein Teil der Arbeit von IT Security-Spezialist/innen: in Kundenprojekten unterstützen sie weltweit Unternehmen, Organisation und Behörden unterschiedlicher Größe unter anderem dabei Sicherheitslücken in IT-Systemen und Applikationen zu schließen, Mitarbeiter zu schulen und das Sicherheitsniveau laufend zu verbessern. Hersteller werden bei der Entwicklung sicherer Software-Produkte beraten. Im Ernstfall eines Cyber-Angriffs sind auf Verteidigung und Forensik spezialisierte Experten des SEC Defence-Teams dafür verantwortlich, den Schaden für das betroffene Unternehmen möglichst klein zu halten, den Angreifer aus dem System zu entfernen und Spuren zu sammeln.