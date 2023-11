vivo X90 Pro: Stimmungsvolle Fotos in der dunklen Jahreszeit

Kerzenlicht, Weihnachtsbeleuchtung, draußen ist es dunkel – eine Stimmung, die wir allzu gerne in Fotos einfangen. Oder darf es Astrofotografie sein? Gar kein Problem für das vivo X90 Pro.

Idealer Begleiter in der dunklen Jahreszeit

Der Weihnachtscountdown läuft und damit ist die dunkle Jahreszeit bereits in vollem Gange. Bilder von festlichen Weihnachtslichtern oder dem einzigartigen Sternenhimmel werden ihrer wahren Schönheit oft nicht gerecht. vivo hat sich in Kooperation mit ZEISS dieser Problemstellung angenommen und mit dem vivo X90 Pro ein wahres Foto-Wunder entwickelt. Dank eines 1-Zoll-Sensors und branchenführenden Bildnachbearbeitungsmöglichkeiten können kleinste Details im Dunkeln farbecht festgehalten werden. Eine wichtige Rolle spielen hierbei die Nachtmodi, welche KI-Algorithmen nutzen, sichtbares Rauschen unterdrücken und für optimale Auflösung, Belichtung sowie verbessertem Autofokus bei schlechten Lichtverhältnissen sorgen – und das sogar in Form von 4K HDR-Nachtvideos.