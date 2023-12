WhatsApp-Daten von Android auf iPhone übertragen: So geht's

Bei einem Wechsel von einem Android Handy auf ein iPhone kommen einige Schwierigkeiten auf den Nutzer zu. So müssen viele Apps auf dem iPhone installiert werden und auch deren Inhalte auf das iPhone übertragen werden.

Gerade der Chat-Verlauf in WhatsApp ist sehr wichtig. Darin können viele Nachrichten und Informationen enthalten sein, welche weiterhin benötigt werden. Wie Sie die Nachrichten und Chats in WhatsApp von Android auf iPhone übertragen und welche Details Sie beachten müssen, finden Sie in diesem Beitrag. Erfahren Sie welche Möglichkeiten bestehen und welche Vor- und Nachteile diese haben.