114 Roboterhunde erhalten Begräbnis in Japan

Sonys Aibo mag auf dem Papier nur ein Spielzeug gewesen sein, doch der Roboterhund hatte für einige Nutzer in Japan mehr Bedeutung. Das zeigte sich am 26. April in der Präfektur Chiba. 114 Sony Aibo wurden im Zuge einer traditionellen buddhistischen Begräbnis-Zeremonie im Tempel verabschiedet. Sony hat die Produktion seines Roboterhundes 2006 eingestellt, seit 2014 leistet der Konzern auch keinen Support mehr. Insgesamt wurden 150.000 Stück der alten Aibo-Generation verkauft, die sich vor allem in Japan sowie bei Roboter-Fußball-Turnieren großer Beliebtheit erfreuten.