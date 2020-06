400.000 österreichische Schüler-Tests im Netz einsehbar

Es ist das größte Datenleck in der österreichischen Schulgeschichte: Auf einem rumänischen Internetserver sollen 400.000 Test-Ergebnisse von österreichischen Schülern und E-Mail-Adressen von 37.000 österreichischen Lehrern unverschlüsselt und für alle Internet-Nutzer einsehbar liegen, heißt es im „Presse“-Bericht.

Durch die Testergebnisse wäre es möglich, ein Ranking der besten Schulklassen Österreichs zu erstellen. Auch die Lehrer, die die schlausten Schüler unterrichten, könnten auf diesem Weg festgestellt werden. Die Namen der Schüler sollen aber verschlüsselt sein.

Die Informationen stammen aus dem Bundesinstitut für Bildungsforschung (BIFIE) aus den Jahren 2011 und 2012, die Tests wurden jeweils in der dritten Klasse Volksschule sowie in der zweiten und dritten Klasse Haupt-, Neue Mittelschule und Gymnasium eingesetzt. 3227 nehmen jährlich an dieser Selbstevaluierung teil.