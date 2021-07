"4Gamechanger" geht in die zweite Runde

Start-ups

Der dritte Tag wird mit 4Startups überschrieben. Die Gründerszene, die erfolgreichsten Start-Ups und die, die es noch werden wollen sowie zahlreiche Investoren und Business Angels treffen sich am Montag, den 24. April. Der vierte Tag steht unter dem Motto 4Gamechangers. Seinen Abschluss und damit auch seinen Höhepunkt findet das Festival am vierten Tag, dem "4GAMECHANGERS"-Tag. An diesem Tag melden sich internationale und nationale Key-Note-Speaker zu Wort, es finden zahlreiche Sessions statt, wie z.B. "Social Media hacks democracy: Zählen Likes mehr als Wählerstimmen?", "From athlete to brand: Welche Medien braucht der Sport und welchen Sport brauchen die Medien?", "Digital revolution: Welche Jobs bringt die Digitalisierung?" oder "Digital inclusion: Building bridges or generating gaps". Auch in diesem Jahr werden Awards in den Kategorien "4WEBSTARS", "4STARTUPS" und "4GAMECHANGER Of The Year" vergeben. Die Preisverleihung findet am Dienstag, den 25. April abends statt.