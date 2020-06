7.500 .at-Domains von E-Mail-Datenklau betroffen

In einem Fall von Identitätsdiebstahl über E-Mail-Adressen, der Anfang des Monats in Deutschland bekannt geworden ist, sind offenbar auch österreichische Domains mit der Endung ".at" betroffen. Das teilte das Bundeskriminalamt ( BK) am Montag mit.

In Deutschland waren Daten von rund 18 Millionen E-Mail-Adressen sichergestellt worden, die zuvor von den Tätern abgezogen wurden. Sie benutzten die Adressen vor allem für den Versand von Spam und Massen-E-Mails. Ob darüber hinaus ein weiterer Missbrauch der Adressen vorliegt, ist laut BK nicht bekannt.