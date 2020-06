A1 erhöht Preise für Festnetz-Internet und TV

Neben den Festnetz-Internet sind auch A1-TV-Kunden von den Preiserhöhungen betroffen. Kunden des A1 Kabel TVs, die derzeit ein Aktionsgrundentgelt von 4,90 Euro monatlich bezahlen, müssen ab April zwei Euro im Monat mehr bezahlen. Auch das Grundentgelt der A1 Mediabox wird von 1,90 Euro auf 2,90 Euro monatlich angehoben.

A1 will alle betroffenen Kunden schriftlich über die Preiserhöhungen informieren. Kunden, die auf Grund vergangener Aktionen "Ein Leben lang" in Anspruch genommen haben, sind von den Preisanpassungen ausgenommen. Informationen über die so genannten Preisanpassungen bietet eine eigene Website von A1.