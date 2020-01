A1 startet 5G-Netz mit 350 Sendern

Während T-Mobile bereits vergangenen Frühling sein erstes 5G-Netz startete, legt A1 nun nach und überbietet seine Konkurrenz - was die Netzgröße anbelangt, sowie die Politprominenz bei seiner Präsentation. Bundeskanzler Sebastian Kurz trat am Montag persönlich an, um das "5Giganetz" gemeinsam mit den Ministerinnen Margarete Schramböck und Elisabeth Köstinger sowie Thomas Arnoldner und Marcus Grausam von A1 anzukündigen.

129 Gemeinden

A1 wird sein 5G-Netz am 25. Jänner aktivieren. Zwei Tage später, am Montag, den 27. Jänner, beginnt der Verkauf von 5G-fähigen Geräten samt dazugehöriger Tarife. Details dazu wurden im Bundeskanzleramt noch nicht verraten. Das Netz wird von 350 Senderstandorten in 129 Gemeinden gebildet. Es wird das bislang mit Abstand größte 5G-Netz des Landes sein und insgesamt mehr als doppelt so viele Sender aufweisen wie die Netze der A1-Konkurrenten Magenta und Drei zusammen.