A1 zieht Werbespot wegen nicht jugendfreier Inhalte zurück

Eine Beschwerde beim Werberat brachte die Sache ins Rollen; Im harmlos klingenden Song wird jugendfrei ausgedrückt eine Vergewaltigung thematisiert. Allerdings sei der Text so formuliert gewesen, dass auch Muttersprachler bei der Kontrolle dies nicht entdeckt hätten, so ein Sprecher der Telekom Austria zur APA. "Leider ist uns ein Lapsus passiert", das Lied sei auch durch alle Charts gegangen. Problematisch sei, dass eine Literaturstelle zitiert werde.

A1 erklärte in seiner Stellungnahme an den Werberat, dass man sich "selbstverständlich (...) an ethische, moralische und gesellschaftspolitisch korrekte Prämissen" halte, "da uns unsere Vorbildwirkung als Unternehmen und auch die Wirkung unserer Haltung bewusst ist. Dass der Songtext eine mehr als fragwürdige Textpassage enthält, war uns völlig neu (...). "Sogar englischsprachige "Native Speaker", mit denen man in Kontakt getreten sei, "konnten den Text nur mit voller Konzentration verstehen und 'entschlüsseln'. Fakt ist, dass nach dieser Überprüfung es tatsächlich so ist, dass der Songwriter die Novelle 'Last Exit to Brooklyn' (von Hubert Selby Jr., Anm.) zitiert, in der es um Vergewaltigung geht."