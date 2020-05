Adobe Live: Jeden Tag kostenlose Inspiration per Stream

Gerade für Kreative ist die Corona-Krise oft nicht einfach. Viele Projekte wurden in den vergangenen Wochen gestrichen oder liegen aufgrund der Unsicherheiten auf Eis. Wer die zusätzlich Zeit für Fortbildung und Erweitern der eigenen Fähigkeiten nutzen möchte, kann das mit Adobe nun auch kostenlos tun. Dazu wurden die Livestream-Formate Adobe Live und Adobe Live for Business, in denen Kreativ-Profis Tipps & Tricks für die Arbeit mit Creative Cloud liefern, ausgeweitet.

Jeden Tag ab 11:00 können Interessierte im Rahmen von Adobe Live vom eigenen Wohnzimmer aus an umfangreichen Kurse zu verschiedenen Adobe-Programmen der Creative Cloud teilnehmen. Moderiert werden die Streams von Can Döner und Rufus Deuchler, zu Gast sind zahlreiche Künstler und Kreative, die einen Einblick in ihre Arbeitsabläufe geben.

Motivation der Künstler

Die Adobe Live Sessions bieten auch Einblicke in die Motivation der Künstler. So spricht z.B. die österreichische Grafikdesignerin Melanie Daveid über ihre multidisziplinäre Ausrichtung und ihre Entwicklung weg vom reinen UX Design, welches ihre Karriere in den ersten Jahren prägte.

So erzählt sie: „Ich habe immer Illustration gemacht, mich aber irgendwann auf dem Weg in UI/UX-Design verloren und fand das auch toll – ich bin aber immer wieder zum Illustrieren und Geschichtenerzählen zurückgekommen. Und so würde ich es auch beschreiben: Ich erzähle Geschichten – ob mit Illustrationen, UI/UX Design oder Fotos.“