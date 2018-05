Das Sportshooting fand in einem Schwimmbad in Ljubljana in Slowenien statt. Als Darko auf einem Sprungbrett für das Porträt posierte, bat Samo zwei Assistenten, ihn von hinten zu beiden Seiten mit Wasser aus Eimern zu bespritzen. Dadurch entstanden flügelähnliche Formen aus Wasser. Samo hielt die Bewegung des Wassers mithilfe seiner Studioblitze fest. Das Hauptlicht hatte er drei Meter vor dem Schwimmer platziert und die Hintergrundbeleuchtung befand sich fünf Meter über ihm.