Alternativer Nobelpreis an Snowden und Rusbridger

Snowden hatte bereits nach der Bekanntgabe der Preisverleihung im September in einer Videobotschaft gesagt: "Jeder Beitrag, den ich geleistet habe, ist das Ergebnis von den Bemühungen von so vielen anderen (...), die viel früher als ich gemerkt haben, was kommen würde und warum es so wichtig war, das zu stoppen."

Rusbridger bedankte sich laut Redetext beim Eigentümer der Zeitung, dem auf die Gründungsfamilie der Zeitung zurückgehenden Scott Trust, der voll hinter der Redaktion gestanden sei, als die britische Regierung die Veröffentlichung der Snowden-Berichte mit aller Macht verhindern wollte. "Wie gut Regierungen auf die Herausforderungen reagiert haben, die uns Edward Snowden gestellt hat, ist ein Thema für eine andere Gelegenheit. Aber sicher ist, dass Politiker, wenn sie keine Lust haben, die Themen anzugehen, die Snowden aufgeworfen hat, das Recht verwirken, die Presse dafür zu kritisieren, dass sie Dinge tut, vor denen sie selbst zurückschrecken."

Jahangir konstatierte nüchtern: "Billionen Dollar werden für sogenannte Sicherheit ausgegeben - und trotzdem konnten unschuldige Mädchen in Nigeria nicht beschützt werden. (...) Sicherheitsorientierte Institutionen und Individuen - statt Menschen voller Ideen und Kreativität - bestimmen heute die globale Politik. Sicherheit und wirtschaftliche Interessen werden als wichtiger angesehen als Menschenrechte und nachhaltiger Frieden."