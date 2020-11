Am Black Friday zählt jede Millisekunde

Der Black Friday steht vor der Tür und lockt mit zahreichen Sonderangeboten. Für Online-Händler sind Aktionstage wie jener am 27. November enorm wichtig, weil die Kaufbereitschaft der Besucher deutlich höher ist als an normalen Tagen im Vorweihnachtsgeschäft.

Durch den aktuellen Lockdown steht noch mehr auf dem Spiel. Denn wer es nicht schafft, seine Webshops stabil und flüssig laufen zu lassen, hat verloren.

Rasch sinkendes Interesse

Was für Online-Shopper mehr als alles andere zählt, sind schnelle Ladezeiten. 9 von 10 Personen verlassen Webseiten, wenn sie zu langsam laden. Dauert der Aufbau einer Webseite nur um 100 Millisekunden länger, wird die Konversionsrate um 7 bis 10 Prozent verringert. Der Anteil der Webseitenbesucher, die vom Interisierten zu Käufern werden, sinkt also signifikant. Beim Stöbern am Smartphone oder am Tablet gilt das noch mehr als bei Verwendung von Desktop-Browsern.

Die Ansprüche der Kundschaft steigen. "Heutige Kunden sind immer unterwegs, haben eine beschränkte Geduld und wollen ein personalisiertes Einkaufserlebnis", heißt es etwa in einer Deloitte-Studie. Andreas Grabner, eCommerce-Experte bei Dynatrace stimmt zu: "Kunden wollen nicht mehr warten. Sie sind verwöhnt. Sofortige Nutzererfahrung wird von vielen anderen Diensten vorzelebriert." Für jüngere Konsumenten gelte dies noch mehr als für ältere.

Nie mehr wieder

Wer einen Webshop einmal wegen zu langer Ladezeiten verlässt, landet mit hoher Wahrscheinlichkeit (57 Prozent) bei der Konkurrenz. In vielen Fällen werden bekannte große Online-Händler wie Amazon als sicherer Hafen gesehen, zu dem man immer noch zurückkehren kann, wenn das Erlebnis bei anderen Anbietern nicht zufriedenstellend war. Über 20 Prozent kehren nie mehr zu einem Webshop zurück, der sie in puncto Geschwindigkeit enttäuscht hat.

Mehr Serverleistung

Sich rechtzeitig auf große Tage wie den Black Friday vorzubereiten, sei für Betreiber von Webshops wichtig, meint Grabner. Er bringt folgenden Vergleich: "Wenn ich bei einem physischen Geschäft um 8 in der Früh sehe, dass sich die Leute vor der Tür anstellen und ich habe zu wenig Personal, dann versuche ich sofort, Kollegen aus dem Urlaub zurückzuholen." Für Online-Händler heißt es zusätzliche Ressourcen bei der Serverleistung freizuschalten oder die Dienste großer Cloudanbieter zu nutzen, die Webshop-Kapazitäten schnell erhöhen können.