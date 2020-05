Am Karlsplatz steht ein WikiHouse

Thema beim Vienna-Open-Festival wird auch die Material-Austausch-Plattform Harvest Map sein, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Baumaterialien, Rohstoffe und Ressourcen möglichst lange und nachhaltig zu nutzen. In den Niederlanden existiert die Plattform, die für die Nachnutzung von Materialien und das Urban Mining sensibilisieren will, bereits. „Was für den einen Abfall ist, ist für andere eine mögliche Ressource zum Arbeiten, Bauen und Machen“, lautet die Devise.

Damit ein solches Projekt auch in Wien und Österreich entsteht, werden die niederländischen Initiatoren vom Architekturbüro Superuse Studios am Donnerstag und Freitag, jeweils ab 10.00 Uhr, im Mobilen Stadtlabor am Karlsplatz Workshops abhalten.

Am Samstag wird der Autor („Open Design Now“) und FabLab-Gründer Peter Troxler einen Workshop zum gemeinsamen Gestalten und Produzieren abhalten. Die Teilnahme an den Workshops ist frei. Um Anmeldung wird gebeten.