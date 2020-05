Amazon-Beschäftigte streiken bis Samstag

Die Beschäftigten des Online-Versandhändlers Amazon wollen auch am größten deutschen Standort Bad Hersfeld bis einschließlich Samstag (21. Dezember) streiken. Das hätten die Mitarbeiter am Mittwoch beschlossen, sagte Verdi-Sprecher Christoph Schmitz der Nachrichtenagentur dpa in Berlin.

Auch in Leipzig sollen die Aktionen bis Samstag andauern. Am Mittwoch hätten rund 1100 Amazon-Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt, 500 in Leipzig, 600 in Bad Hersfeld. Ziel des Ausstands ist ein Tarifvertrag nach den Bedingungen des Einzel- und Versandhandels. Amazon lehnt dies kategorisch ab und orientiert sich an den günstigeren Konditionen der Logistikbranche.