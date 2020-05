Amazon: Letzter Streiktag vor Weihnachten

Die deutsche Gewerkschaft Verdi will ihre Streiks beim weltgrößten Versandhändler Amazon vorerst beenden. Vor Weihnachten sei kein neuer Ausstand geplant, sagte eine Verdi-Sprecherin am Samstag. Beschäftigte in den Amazon-Verteilzentren Leipzig und Bad Hersfeld legten am Samstag den sechsten Tag in Folge die Arbeit nieder, um ihren Forderungen nach höheren Löhnen Nachdruck zu verleihen.



In den kommenden Tagen wolle Verdi die Streikwoche bewerten und über die weitere Vorgehensweise entscheiden, sagte die Sprecherin. Auch 2014 werde die Gewerkschaft nicht lockerlassen.