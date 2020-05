Amazon testet Kindle-Verkaufsautomaten in USA

Der Online-Versandhändler Amazon hat in den USA einen Versuch gestartet, zumindest teilweise auch im herkömmlichen Einzelhandel Fuß zu fassen. Der „Kindle Kiosk“ ist ein Verkaufsautomat, der verschiedene Kindle-Produkte, angefangen beim Netzadapter PowerFast um 20 US-Dollar bis hin zum Kindle Fire HDX für 379 US-Dollar, zum Kauf anbietet. Der Automat wurde von Journalisten von GeekWire auf dem McCarran-Flughafen in Las Vegas entdeckt. Dieser wurde offenbar erst an diesem Tag, pünktlich zum Ende der CES, aufgestellt.