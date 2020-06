Amazon übernimmt Lovefilm

Das Online-Versandhaus Amazon will offenbar vermehrt ins Online-Filmgeschäft einsteigen. Laut eines Berichts des britischen //Telegraph// hat Amazon den britischen Online-Filmverleihservice Lovefilm um etwa 200 Millionen britische Pfund (237 Millionen Euro) komplett übernommen. Die Übernahme kommt nicht ganz überraschend, da Amazon bereits im Vorfeld 42 Prozent der Lovefilm-Anteile gehalten hat. In diesem Zusammenhang hat Amazon bereits 2008 sein Filmverleihgeschäft in Großbritannien und Deutschland mit Lovefilm zusammengelegt.

Lovefilm ist derzeit neben Großbritannien und Deutschland auch in Schweden, Dänemark und Norwegen aktiv. Bei Lovefilm ist es möglich Filme und Videospiele per Post auszuleihen. Zusätzlich kann man die Inhalte auch online über einen Computer, oder auch über Sonys PlayStation 3 direkt streamen. Laut eigenen Angaben hat Lovefilm in Großbritannien derzeit rund 1,4 Millionen Kunden.

(futurezone)