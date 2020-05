Amazon will Privatpersonen als Zusteller einsetzen

Als Gegenmaßnahme zu den stark steigenden Kosten für Zustelldienste, überlegt Amazon , Privatpersonen als Zusteller zu verwenden. Das berichtet das „ Wall Street Journal“ unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. So könnten Gelegenheitsboten etwa auf ihrem Arbeitsweg Pakete an Amazon-Kunden ausliefern, heißt es. Ziel sei es, bei einem Teil der Zusendungen auf gewerbliche Paketdienste zu verzichten.

"On my Way"